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謝偉銓 銓之講場

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謝偉銓：《建築物條例》需與時並進

【明報專訊】一場席捲全球的新冠肺炎疫情，引起普羅大眾前所未有地重視公共與家居衛生。除了日常的防疫措施，其實建築物設計與生活健康也息息相關，惟本港的《建築物條例》多年來未有全面檢討，不少條例早已不合時宜。

本人辦事處上月底舉辦活動「與達人對話」，邀請了國際著名建築師嚴迅奇，就住中港兩地的建築設計文化等，與建測規園的業界朋友進行交流對話，反應熱烈。會上，嚴博士提到本港擁有獨特且豐富的城市肌理，但很多時因受條例限制，局限了建築設計上的創意發揮。

說到建築限制，香港的私人樓宇建築均受《建築物條例》、消防條例及地契條款等規管，當中對物業的高度、覆蓋率、地積比、通風、採光、物料、消防設備等都有不同規定，例如建築物後方須預留一定闊度的後巷、窗戶表面積須佔房間面積指定百分比、室內深度與採光度亦須符合特定比例等。

糞渠排氣口距離規定 44年未檢討

條例限制雖多，卻未見能與時並進及兼顧用家的實際需要。推出至今逾半世紀，《建築物條例》中不少的條文鮮有更新和優化，例如有關糞渠氣喉排氣口與屋頂距離的規定，早於1976年制訂，至今足足44年未曾檢討。然而，期內的香港人口數目、生活習慣、建築物數目、高度與密度等均已經歷巨大的轉變。

住宅為迎合開則及單位數量，往時被推崇的對流窗戶設計已「買少見少」，反之「黑廁」（廁所不設窗戶）卻大行其道，與通風主張背道而馳；住宅趨向「納米化」，空間大幅壓縮，偏偏窗戶與房間的比例卻仍然沿用舊時標準；往時既通風又能吸納日光的電梯大堂及樓層走廊，也逐步變成全天候的密閉空間。另外，條例對於人均居住面積，卻一直沒有定出標準和指引。

是次新冠肺炎疫情，不禁令人重新反思人口密度與病菌傳播的關係，現行的《建築物條例》是否能兼顧到公共衛生、家居衛生與生活素質呢？其實早在17年前「SARS」一疫，建測規園業界已就一些住宅建築設計上，提出改善建議，如淘大花園的渠管改善建議，部分被採納，部分則沒有被納入正式修訂條例而不了了之，無以為繼。

筆者多年來一直提出要主動審視及重新檢討《建築物條例》，讓條例能與時並進，而不是「見招拆招」，待出現事故、爭拗或公眾關注時才開始作出檢討，或許經已太遲。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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