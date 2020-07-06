蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸

《港區國安法》具體規則非常強而有力，考慮周詳，從法律漏洞堵住了香港反華勢力擅長的種種把戲，如「永遠寬大為懷的法官」，「不問對錯，只管立場的陪審團」，「精人出口，笨人出手，黑暴與我無關的冷氣軍師們」，「民主萬歲，傷人放火奈我何的免死金牌老外」……小金人年頭在本欄說過，朋友問我香港的政治亂局以後有何不同，很簡單，「反中勢力很快將體驗到對手的天淵之別」。

港區國安法實施 京港掌握主動權

7月1日，香港回歸23年的大日子，反華勢力豈可善罷甘休，大量反中勢力仍出來鬧事，警方共拘捕370人，其中有10人涉嫌違反港區國安法。當天還有黑暴持刀刺傷警察，準備逃遁到英國被捕。還有開車撞向警察的被捕……小金人覺得香港的大局已定，當然國安法會引致英美等的所謂制裁（這事實上是一個極度無恥的邏輯，英美的國安法比誰都齊備，可誰都可以有國安法，就你中國不能弄，難道香港不是政府的領土一部分嗎？難道去年大暴動是在和平民主訴求嗎？真是強盜理論），可制裁能制出啥花樣，香港國安法制度已經建立起來，北京和港府就掌握了主動。未來的暴動未必會煙消雲散，可必然會愈來愈小，不過可能會有更暴力的行為。從我等普通老百姓眼裏，反正期待國安法還香港一個太平，去年的180天大暴動夠了，真夠了！國安法的出台也算反中勢力的求仁得仁，從現實說，香港也需要「二次回歸」，這在去年小金人也經常提及。

還是說回股票吧！近來股市大火，尤其是騰訊（0700）、美團（3690）及拼多多，反觀以前的王者——阿里（9988）就表現落後五條街。

騰訊系今年大報復

要知道馬道長的阿里以前可是傲視其他一切TMT公司，阿里簡直就是一個全能的巨無霸，吊打其他同業騰訊、京東、拼多多、美團。可今年卻是完全反過來，而且阿里表現得毫無還手之力。

相信很多人看過電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，阿里就像集齊了無限寶石的滅霸。電影裏，復仇者們被滅霸一人打得七零八碎。復仇者們徹底希望破滅，渾渾噩噩過了5年。5年後，迷失在量子領域的蟻人意外回到現實世界，他的出現為幸存的復仇者們點燃了希望。與美國隊長冰釋前嫌的托尼找到了穿越時空的方法，星散各地的超級英雄再度集結，他們分別穿越不同的時代去搜集無限寶石。現實中，也是一模一樣，2014年到2019年，阿里按着其他對手地上摩擦，幾乎絕望，曾經騰訊，京東都陷入深深危機。可慢慢，2019後，復仇者們回來了，先是去年的京東，然後今年的美團，拼多多，美國隊長騰訊今年也全面蘇醒。

電商難壟斷 阿里大本營岌岌可危

阿里最強的堡壘是它的電商部分，淘寶和天貓GMV曾經佔市場接近八成，這是阿里產業鏈的最強堡壘，如同騰訊系的社交絕對優勢。去年騰訊系的電商GMV規模已經上升到阿里的接近65%。2019自然年阿里巴巴的GMV大約在69000億元（人民幣．下同）。從2020年第一季度單季度來看，規模就更接近了。京東2019年第一季GMV大概是4800億，拼多多3000億，微信小程序2000億，差不多就是10000億，阿里系電商實物淘寶天貓估計12500億，已經去到滅霸的80%，而且增速更快，估計1年後就能接近追平。電商業務雖然得益於線下轉線上的紅利，電商行業的蛋糕變大，但行業的競爭也變得更加激烈。在騰訊系電商群狼圍攻下，阿里的核心電商大本營不再像以前那樣穩固，錢不再那麼好掙了。很明顯，阿里的大本營岌岌可危。

大家以前都以為阿里在電商業務具備很強的壟斷屬性，但是這種壟斷屬性並不是特別強，因為實物電商的上游供應鏈是品牌商，今天的品牌商已經是一個全球化的概念，阿里也許能夠對淘品牌和國內二線品牌挾天子（用戶）以令諸侯（品牌商），但是對國際大牌和國內一線品牌則無能為力，所以華為、小米、蘋果、耐克、阿迪們是可以不受約束多平台供貨開店的。同時，電商平台在流量分配領域屬於下游，他本身的流量並不是很充沛，需要全網購買流量然後進行再分配。實際上，阿里巴巴長期扮演的就是這樣一個流量二道販子的角色，賺的其實是流量批量採購的差價。在PC互聯網時代，阿里巴巴幾乎壟斷了國內流量採購渠道。除了騰訊的社交流量他無法輕易涉足外，中國互聯網流量幾乎全部都為阿里所用。但是隨着移動互聯網崛起，雖然淘寶和支付寶圈住了不少消費人群，但是由於微信的無敵流量隔絕淘寶，抖音快手們也開始自建商城切斷淘寶天貓。阿里的外部流量資源其實是愈來愈緊張的。這些上游流量平台愈發龐大以後，不但切斷阿里的流量採購來源，而且開始發展自己的商城業務，比如抖音小店，快手小店，微信小程序商城等等。也許電商賽道永遠不會真正壟斷，永遠會有新的競爭者出現，永遠不會長期一家獨大強者恒強。這是阿里的命運。

對手分進合擊 阿里麻煩不小

現實中，電商領域的滅霸阿里如果被打敗，不會是被別人打敗，而是被自己。馬道長外名風清揚，崇尚的是飄逸絕妙的巧招，而不是重劍無鋒的硬橋硬馬。可世上最後成見大業的往往就是那些看似枯燥乏味的硬橋硬馬。阿里在物流方面的失策是最明顯的，物流快遞是電商中非常非常重要的一環，阿里直到上市後才開始投資物流建設，實在是太晚了點。另外，阿里可能還是貪心了點，對平台商家太狠了，就像香港的業主，賺再多也不夠交租。雖然今天阿里投資了四通一達，但是時機太晚了，已經錯過了深度綁定物流和平台的時間。

阿里的麻煩不止現在，嚴格上很難有絕招。就像2000年後加入世貿的中國，面對中國和其他新興國家的崛起，美國是很難鉗制的，慢慢直到中國GDP總量達到美國三分之二，美方才氣急敗壞。未來騰訊系是復仇者聯盟們，騰訊這個美國隊長繼續做好社交這塊給其他兄弟們無限導流，美團統治生活服務領域，京東拼多多劍指線上實物零售，兼封住淘寶往四五線城市擴張。阿里的麻煩不小！

（本基金持有騰訊、阿里、美團及拼多多）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]