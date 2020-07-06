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經濟
2020年7月6日星期一
環球數據前瞻
本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
弦海162呎納米樓 叫租8500元
國安法實施後首周末 一手逼300宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療
科技內房內險 上周跑出
美國資產有價 美元難大跌
法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展
花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股
物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
內房走多元化 續「孵化」新產業
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」
利標預測零售市道 明年初才有望恢復
中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%
鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席
同股不同權現灰色地帶 繞道增持永續特權 非規則原意
香港建造商會靠科技招新血
微電流繪器官圖像 助推廉價檢查
產品走小型廉價路線
張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔
李澄幸：投資環球股債 有助分散風險
環球數據前瞻
金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171
張兆聰：推廉價電動車 吉利炒轉
蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸
謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
免佣月供基金 合投資初哥
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
技術取勝：中壽處上升軌
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
港若失金融中心地位 不符華利益
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
李順威：股巿步入政治市
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
何國良：非銀行金融企業值得留意
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
王弼：業績期近 美股難向上突破
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
陳永傑：樓價本季料創新高
廖偉強：有人辭官 有人做官
布少明：樓價租金背馳的啟示
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
「液態黃金」回報勝預設投資策略
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
弦海162呎納米樓 叫租8500元
國安法實施後首周末 一手逼300宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
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物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
內房走多元化 續「孵化」新產業
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
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環球數據前瞻
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謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
免佣月供基金 合投資初哥
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
技術取勝：中壽處上升軌
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
港若失金融中心地位 不符華利益
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
李順威：股巿步入政治市
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
何國良：非銀行金融企業值得留意
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
王弼：業績期近 美股難向上突破
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
陳永傑：樓價本季料創新高
廖偉強：有人辭官 有人做官
布少明：樓價租金背馳的啟示
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
「液態黃金」回報勝預設投資策略
本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
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