李澄幸：投資環球股債 有助分散風險

筆者認為應先了解清楚自己的需求再考慮如何做，如果希望分散風險，筆者很理解，但在香港開立了一個能做環球股票、債券和基金的投資戶口，已經足夠做到分散風險，不一定要開離岸戶口。以下是比較通用的意見參考：銀行存款方面，保留半年的生活應急錢（約36萬元）後，可以考慮配置投資級別的環球債券基金，既可部署收息又可分散港元風險。股票方面，可以考慮全球型或外國成熟市場的指數基金，分散單一股票市場風險。MPF方面，如果張先生所用的強積金計劃有歐美等其他國家的選擇，當然可以考慮，而所謂懶人基金，就是「預設投資策略」也是可以考慮的選擇之一，因為其組合一般以環球股票及環球債券組成。如按上述的思路來調整，已經大幅分散港元及港股的風險，整個投資組合的表現相信會變得更為穩定，至於更個人化的配置比例，建議進一步諮詢專業的財務策劃師。

開美股投資戶口 如同離岸戶口

所以，不用開立離岸戶口都可做好你的資產配置，不過如果將「風險」考慮得更極致，擔心香港金融系統會出問題，對有此等擔心的朋友來說，考慮離岸戶口的確是一個選擇。現時，如希望開立離岸銀行戶口，私人銀行戶口一般都要求200萬美元，而一般的零售銀行來說，門檻低一點，一般是100萬至200萬港元，但要等上好幾個月，因此坊間多了離岸投資戶口的推廣，比較常見的是美股戶口，也有不少海外金融科技平台出現。 離岸戶口泛指在海外開立的戶口，意味該戶口不受香港本地法規監管，資金轉移至外地，故將根據戶口所在地，受當地司法制度管轄及以相關監管規定運作，常見的地方包括美國、瑞士或新加坡等。

如果仔細考慮，也有很多注意事項。首先，慎選平台，現時互聯網雖方便，但都不要忽略你所開立的平台是受哪一個國家規管，如遇問題如何投訴或是否有保障機制等。

法規要留意各地稅制

另外，要注意稅務及法規的差別，以美股戶口為例，假設真的是開立於當地，有可能受美國當地的遺產稅以及各項不同法規的規管。舉個極端例子，假設戶口持有人不幸離世，如果資產量大，相關的遺產稅率是累進制，15%至35%不等，換言之家庭財富隨時因為意外而馬上縮水。最後，都要考慮自己的投資經驗，不要為離岸而忽略相關的細節，甚至胡亂投資，如有疑問，不妨先了解清楚。

香港財務策劃師學會副主席

[李澄幸 理財信箱]