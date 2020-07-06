張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔

股市一直向上，半年結也僅輕微調整，踏入7月又再發力。現時利好因素不少，中美貿易協議有效，美國就香港問題制裁中國但至今力度輕微，對中港影響都有限；中美經濟數據向好，美國新增職位數達480萬份，失業率回落至11.1%，就業回暖但仍要寬鬆，最有利股市，而中國PMI也顯示製造業和服務業穩步復蘇。股市賺錢效應下，散戶蜂擁進場，看看耀才（1428）股價就一清二楚。

散戶入市有利有弊，很多強勢股會火上加油，升勢愈來愈急，但也往往預示升勢接近短期尾聲，或至少出現較劇烈震盪。以本倉為例，筆者數星期前買入一些醫療設備股，當時其實已經處於很高水平，想法只是加一些強勢股的部位。但真的全沒想過微創醫療（0853）竟然可以由已屬高位的水平，在短時間內再升逾50%。現在無論A股也好，港股也好，走勢都顯示出散戶的威力，內地兩融也不斷走高，已回升至疫情後A股V形反彈後的高位。

在強勁的流動性支持下，中長線大勢仍然向上，但短線筆者擔心會有震盪。大升市時大家爭相高追，愈升愈加碼殺入，一旦出現許利淡又爭相沽貨，而投資者持倉水平極高，急升急跌對資產淨值影響巨大，大家對股價變動都會非常敏感。

大市急升急跌 二線股跑贏龍頭

步入這種市况，往往會出現二線股跑贏龍頭。以內房股為例，一直都以恒大（3333）、龍湖（0960）、世茂（0813）等表現最佳，但近期時代（1233）、合景泰富（1813）、旭輝（0884）、龍光（3380）、奧園（3883）等跑出，上周更連深圳控股（0604）、越秀地產（0123）也大漲。當一個板塊起動又未能趕及上車，小注落後股往往會有驚喜。

全球鐵塔股持續走高

現時比較落後的行業有本地地產股、航空股、內銀股、紡織股，正在起動的有內險股、手機設備股等。5G概念則是比較有趣，龍頭鐵塔（0788）過去1年由2元以上穩步下跌，但全球鐵塔股都是持續走高，例如AMT就升了30%，過去5年升幅更超過160%。表現差距如此大，背後一定有原因，但也有機會已走到一個極端水平，開始回歸平均數。

始終5G在未來數年會大規模推進，而鐵塔和中興（0763）距離年初熱炒時相差很遠，會是一個吸引的炒落後主題，尤其是前者沒有制裁風險。本周會減持500股安踏（2020），買入30000股鐵塔。

[張兆聰 穩增長百萬倉]