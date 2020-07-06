香港建造商會靠科技招新血

斥千萬助開發安全方案

陳修杰表示，目前業界很多時仍沿用傳統運作，因此商會想借助科技，保障工人安全，減少意外。商會出資1000萬元成立種子基金，冀開發更多方案公開讓業界使用，他期望，可以提高地盤工作的專業形象。

陳修杰透露，直到今年6月已收到約30項申請，共批出10個項目，合共撥款350萬元，其中8個已開發或正在測試，其餘正開發中。當中虛擬實境高空工作訓練項目，提供最基本3個作業場境，目前已有30間公司用於培訓。其他項目包括密閉空間適用的超寬頻定位安全系統、智能手機風險評估、高空工作安全智能管理系統、航拍架空電纜智能偵測系統，及有助避免工人踏空的臨時升降機閘門警報系統等。基金會原本按項目資助最少25萬元，到7月份會加碼至50萬元，冀鼓勵更多業界參與。

擬向政府求地 製港產預製件

此外，雖然在新冠肺炎疫情爆發時，內地曾於2、3月份停供建築材料，陳修杰指，目前業界已恢復運作。他們擬向政府尋求用地，在港生產部分預製件。他又預期，未來10年香港每年約有3000億元工程合約推出，業界會趁低潮做好培訓，借助科技去提高工地安全，提高年輕人入行興趣。