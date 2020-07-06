鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席

指投入更多時間發展其他事業

據集團公告，除委任李蔚齊加入董事會外，現任北燃財務部副總理的楊富燕亦獲委任為執董兼首席財務官，至於集團高級副總裁葉宏峻則獲委任為執董；另外，洪濤辭任執董兼授權代表、彭兆賢辭任獨立非執董等職務，並委任崔玉磊及徐慧敏為獨立非執董。

李蔚齊獲委任為執董兼行政總裁

鄭明傑在2014年開始投資剛開始投資燃氣業務、當時仍稱為藍天威力的北燃藍天，其後逐步增持，至2016年成為公司單一大股東，惟持股量亦僅15%；同年，北控（0392）透過旗下北京燃氣，斥資逾13億元入主北燃藍天，鄭明傑仍為主要股東兼管理層。

不過，近年鄭明傑一直被負面消息纏身，屢屢捲入斬倉傳聞，至上月更遭財務公司Kaiser Financing入稟追債，指鄭2018年8月29日向該公司借款7800萬元，月息兩厘，同年10月28日起開始還款，但到10月28日當日鄭明傑未能如期償還累計兩個月的利息312萬元，直到今年5月28日，他只支付2784萬元利息，尚欠本金7800萬元及利息492萬元，合共8292萬元。