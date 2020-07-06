鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席

【明報專訊】北京燃氣藍天（6828）昨日公布管理層調動，城中富豪鄭家純侄兒、北燃藍天聯席主席及行政總裁鄭明傑因健康理由，以及投入更多時間發展其他事業而調任為非執行董事及副主席，集團大股東北京燃氣資本運營部經理李蔚齊獲委任為執董兼行政總裁，同樣來自北燃、非執董支曉曄成為董事會惟一主席。
指投入更多時間發展其他事業
據集團公告，除委任李蔚齊加入董事會外，現任北燃財務部副總理的楊富燕亦獲委任為執董兼首席財務官，至於集團高級副總裁葉宏峻則獲委任為執董；另外，洪濤辭任執董兼授權代表、彭兆賢辭任獨立非執董等職務，並委任崔玉磊及徐慧敏為獨立非執董。
李蔚齊獲委任為執董兼行政總裁
鄭明傑在2014年開始投資剛開始投資燃氣業務、當時仍稱為藍天威力的北燃藍天，其後逐步增持，至2016年成為公司單一大股東，惟持股量亦僅15%；同年，北控（0392）透過旗下北京燃氣，斥資逾13億元入主北燃藍天，鄭明傑仍為主要股東兼管理層。
不過，近年鄭明傑一直被負面消息纏身，屢屢捲入斬倉傳聞，至上月更遭財務公司Kaiser Financing入稟追債，指鄭2018年8月29日向該公司借款7800萬元，月息兩厘，同年10月28日起開始還款，但到10月28日當日鄭明傑未能如期償還累計兩個月的利息312萬元，直到今年5月28日，他只支付2784萬元利息，尚欠本金7800萬元及利息492萬元，合共8292萬元。