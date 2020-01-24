中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%

根據時間表，內地散戶將可在周二（7月7日）申請認購，周四獲悉配售結果並繳納認購款項，下周一（7月13日）公司將刊登發行結果公告及招股書。

集資凈額最多可達525億元

此次中芯共發行戰略配售股票約8.43億股，最終引入多達26名戰略投資者。其中國企居多，包括官媒人民日報亦有認購。出手最多的是國家集成電路產業投資基金，共認購35.18億元。另有兩家主權基金，分別為新加坡政府投資公司（GIC）認購33.17億元；阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）認購約5億元。

其中唯一民企背景的戰略投資者，是復星國際（0656）董事長郭廣昌旗下的復星高科，認購約6億元。人民日報本次也認購約3億元，該報稱將幫助中芯國際進一步建設品牌形象。

引入26戰略投資者 包括人民日報

發行公告顯示，以27.46元的定價計，按照去年業績淨利、假設未行使超額配售權，A股發行後中芯市盈率將為109.25倍，市淨率為2.2倍，估值遠高於同行。根據公告內對比，台積電市盈率為24.32倍，市淨率為5.33倍；華虹半導體（1347）市盈率30.95倍，市淨率為2.24倍。