利標預測零售市道 明年初才有望恢復

Rick Darling續指，集團已積極採取削減成本措施，包括部分董事減薪等，但強調暫無計劃裁員。同系利豐（0494）於今年5月通過私有化並已除牌，問及利標會否亦考慮私有化，Rick Darling指大股東暫無打算。

已採削減成本措施 暫無計劃裁員

Rick Darling上周四（2日）接受訪問時透露，集團在歐美兩地的門店已在5月陸續重開，零售狀況改善，不過長遠而言，未能確定消費者在新常態（new normal）下會如何延續消費。外界同時憂慮歐美或出現第二波疫情爆發。

Rick Darling指，自己並無水晶球預測未來，而預料整個零售市道或要待明年初才有望恢復，不過他認為集團實施的節流措施有效，有利其長遠發展。

歐美門店5月續重開 零售狀况改善

截至今年3月底止，利標全年的營業額按年跌少28.5%至10.82億美元，不過其經營開支亦同時按年減少29.8%至4.92億美元，因此帶動期內稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）錄得1.51億美元盈利，去年同期虧損1900萬美元。Rick Darling表示，早於去年宣布的大型重組計劃，包括提高總毛利、減低營運開支及將EBITDA扭虧為盈，已在今個財年內超越預期完成，長遠為集團帶來裨益。