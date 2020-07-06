經濟

陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期

【明報專訊】財政司長陳茂波昨發表網誌，指單計本周料有超過400億元資金發放到市民的帳戶，相信對消費有一定刺激作用，可出現外溢效應。他表示，對食肆、零售商而言，未來兩個月將是「消費黃金檔期」。不過，早前外界廣泛質疑萬元補貼未必流入消費市場，反可能流向股市，陳茂波則回應表示，消費者心理往往受到氣氛左右，相信政府現金發放計劃能營造良好的消費氛圍，也有助於穩住信心。

本周料有逾400億資金發放到市民帳戶

陳茂波指出，現金發放計劃自6月21日開始接受登記以來，至今累計收到約576萬位市民的登記，超過八成是以電子方式經銀行登記，當中約六成是透過網上銀行形式登記。他表示，因銀行已有客戶個人資料紀錄，減省核對客戶身分的程序，加速了整個處理過程。

他表示，在6月已進行電子登記的430萬名合資格市民，可由今日開始，於2至3日內分批收到款項，比原定收款日期略為提早兩天。而7月起透過銀行電子登記的市民，則會在登記後約一星期後收到款項。至於透過書面形式登記的市民，則要在本月稍後及下個月內才陸續收到款項。陳茂波透露，自己尚未登記申領一萬元計劃，不過已把款項預先花掉，用作贊助飯盒予社企長者及小童。他又呼籲市民「一起營造良好的消費氛圍」。文末他表示，港區國安法已生效，政府紓困措施、社會安定，加上外圍環境持續改善，認為本港今年稍後有望看到「經濟復蘇的曙光」。

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