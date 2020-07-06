遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅

談到近期移民英國成港人熱話，他坦言將幫助旗下英國新盤銷情。

邱達昌:趁低價物色機會收購酒店

該集團在全球經營及管理逾30家酒店，受疫情衝擊而虧蝕，邱達昌卻說，旗下客房供防疫隔離者租用，就算房租較低，整體入住率尚保持60%，虧損不及同業，在港的酒店現金流更現正數。

他估計，疫情之後內地遊客將近重臨香港，因此購物天堂未必「玩完」。隨著人大常委通過訂立港區國安法，他期望香港市面減少暴力衝擊而生意轉好。

有見市面不少工貿樓改建酒店生意欠佳，邱達昌指出，他們擬趁低收購。同時，集團暫停分拆酒店房託，轉為收購新加坡Eagle Hospitality房託，尋求將來與集團旗下酒店合併。他期望最終在疫情結束後，將酒店數目更快地增至40至50間。

邱達昌表示，集團在港面對高地價及內地同業競爭，一直未能以合理價格購入土地發展。因此考慮將集團手上在港的酒店改建。董事總經理及執行董事孔祥達補充指，集團旗下油麻地及灣仔麗悅酒店臨近翻新，可考慮改建成住宅。

海外樓盤方面，其在今年2月尾疫情期間推出澳洲Queen's Wharf約600個單位，至今售出80%至90%。另近期因為多了人申請英國國民（海外）護照，亦有助旗下英國樓盤銷情。集團受惠分散到不同地區發展，在今年3月底年度售樓達48億元，按年增長26.9%，手上待售存貨價值亦逾500億元。

雖然遠展手上物業估值下跌，孔祥達卻稱，其淨負債相對淨資產比率仍少於30%，在預期未來一年有50億元預售款入帳，足以供應未來部署收購酒店所需。同時其亦有條件將前述淨負債比率提高至45%。邱達昌期望，總負債不會超過400億元。