內房走多元化 續「孵化」新產業

其中雅居樂近年更是積極發展物管、教育、建設、環保、商管、房管等多項業務，單計去年已為多元業務方面共投資約100億元（人民幣，下同）。

雅居樂：冀每個業務都能分拆

雅居樂主席陳卓林早在2018年已透露，希望五年後非地產業務能佔五成收入，並希望每個業務都能分拆上市。

雖然陳氏當時預期環保業務較成熟，去年該業務營業額及經營利潤分別為15.10億元及3.35億元，分別較去年增加146.1%及69.6%，但最終率先跑出的是綠色生態景觀及智慧裝飾家居服務，其他業務則仍等待分拆上市。

其餘內房股，像「接盤俠」融創中國（1918）早年接手萬達大批文旅資產後，董事長孫宏斌去年亦曾表示會先做好業務，但分拆亦「是一個選項」。他更在今年3月表示，會着手處置低效資產，有利資產回報率及未來分拆文娛上市。

此外，一向低調的萬科（2202），除了坐擁萬科物業這隻物管旗艦外，近年更斥巨資打造多項業務，包括牽頭以近千億私有化亞洲物流地產巨企普洛斯、又夥黑石搞物流地產；其他業務尚包括長租公寓泊寓、養老地產、萬科教育及冰雪事業部等。