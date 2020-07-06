物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股

明報記者 方楚茵

據市場消息，目前恒大已為分拆物管業務挑選投行，更指恒大主席許家印已安排其子許智健打理物管公司。而據恒大官網許智健目前是地產集團副總裁，亦負責集團物業、園林等的管理工作。

預測恒大物管在管面積達3億平方米

恒大旗下物管業務旗艦公司金碧物業成立於1997年，據年報顯示恒大去年度物管業務收入達43.8億元，按年增7.6%。銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，若恒大落實分拆，市場會將之與碧桂園服務（6098）比較，相信市值及規模不會比後者細。該行亦曾提到，預測恒大物管的在管面積至去年底已達3億平方米，是中國十大物管企業之一。

此外，據悉龍光大股東紀氏家族私人持有，未裝入上市公司體系內的龍光物業亦有意年底遞交上市申請。有外資分析員認為投資者將關注恒大、龍光分拆物管情况，後者姐妹公司龍光地產合約銷售額亦達千億，盤夠大兼有質素。

傳龍光物業擬年底遞上市申請表格

今年已有多隻小型內房股分拆物管股上市，包括上半年已上市燁（1941）、建業新生活（9938）等。踏入下半年，除近期招股的弘陽服務（1971）、正榮服務（6958）外，由合景泰富（1813）以分派及公開招股分拆上市的合景悠活、世茂（0813）分拆世茂服務，以及兩家A股榮盛發展及金科股份都已為分拆遞交申請，都已排隊上市（見附表）。

近期物管股一度表現下滑，事關在6月初由綠城服務（2869）及永升（1995）掀起了一浪配股潮，外資分析員稱，不少物管股由年初至今升逾五成，甚至一倍，投資者取態會較理性，或等待中期業績後板塊才會有較大空間。有基金經理亦坦言，投資者對物管股已有「審美疲勞」，加上近期的配股潮亦有影響，但相信隨著資金繼續流入，投資者興趣會回流至物管股，並靜待下半年華潤、世茂、融創三隻優質股分拆。

鄭懷武則指，雖然近期物管股受配股潮影響，但行業估值仍然不低，小型物管股估值可達15至20倍市盈率，吸引不少投資者憧憬炒作上20至25倍而認購。但他提到，內房股例如合景泰富以部分分派形式合景悠活分拆上市，對投資者最有利，因為內房本身估值尚未計及分拆，物管股一般分拆後可達內房市值兩至三成，為投資者帶來不俗回報。