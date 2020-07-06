花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股

【明報專訊】雖然恒指過去3個半月反覆回升，惟由於1月下旬至3月中下旬跌幅頗大，今年以來仍下跌2816點或10%；在1月初港股仍升勢如虹時，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧在第231期（1月6日出版）封面故事已警告，港股可能進入調整期，籲留意防守力較強的公用股及民生商場房託，若讀者有參考他的意見，在1月提高警覺、保留資金，並且在第240期（3月16日出版）跟隨交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝建議低吸優質中資科技股，便是理想的擇時入市策略。
港美存息拆息均低 增公用股吸引力
黃栢寧上周在媒體會議回應記者提問時表示，今年初推介本港房託及公用股，原因是擔心港股恒指估值不低會出現調整，當時亦意料不到新冠肺炎疫情出現，以及由此衍生的新經濟股股價近月升浪。他的最新看法是，進取的投資者可繼續捕捉新經濟股的賺錢機會，但從收息的角度出發，公用股也有投資價值，「即使本港公用股股價不一定上升，但假如你是希望收息、以穩陣為主，本港公用股的業務性質及商業模式具備抗跌力，因此仍然有投資價值」。
事實上，在半年結後，上周四起本港不少銀行已將半年期或以下的定存利率下調至1厘以下，黃栢寧表示，目前不論美國及本港的存款利息或銀行同業拆息均很低，假如公用股能夠維持每股派息，即使股價變動不大，亦有一定吸引力。房託方面，受疫情影響，目前本港商廈及商場租金的確存在短期壓力，後市要視乎控制疫情的情况，包括疫苗的進展，這些因素決定港府何時可以放寬甚至取消近月因應疫情所採取的限制措施。