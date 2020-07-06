花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股

港美存息拆息均低 增公用股吸引力

黃栢寧上周在媒體會議回應記者提問時表示，今年初推介本港房託及公用股，原因是擔心港股恒指估值不低會出現調整，當時亦意料不到新冠肺炎疫情出現，以及由此衍生的新經濟股股價近月升浪。他的最新看法是，進取的投資者可繼續捕捉新經濟股的賺錢機會，但從收息的角度出發，公用股也有投資價值，「即使本港公用股股價不一定上升，但假如你是希望收息、以穩陣為主，本港公用股的業務性質及商業模式具備抗跌力，因此仍然有投資價值」。

事實上，在半年結後，上周四起本港不少銀行已將半年期或以下的定存利率下調至1厘以下，黃栢寧表示，目前不論美國及本港的存款利息或銀行同業拆息均很低，假如公用股能夠維持每股派息，即使股價變動不大，亦有一定吸引力。房託方面，受疫情影響，目前本港商廈及商場租金的確存在短期壓力，後市要視乎控制疫情的情况，包括疫苗的進展，這些因素決定港府何時可以放寬甚至取消近月因應疫情所採取的限制措施。

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