經濟
封面故事

花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股

【明報專訊】雖然恒指過去3個半月反覆回升，惟由於1月下旬至3月中下旬跌幅頗大，今年以來仍下跌2816點或10%；在1月初港股仍升勢如虹時，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧在第231期（1月6日出版）封面故事已警告，港股可能進入調整期，籲留意防守力較強的公用股及民生商場房託，若讀者有參考他的意見，在1月提高警覺、保留資金，並且在第240期（3月16日出版）跟隨交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝建議低吸優質中資科技股，便是理想的擇時入市策略。

港美存息拆息均低 增公用股吸引力

黃栢寧上周在媒體會議回應記者提問時表示，今年初推介本港房託及公用股，原因是擔心港股恒指估值不低會出現調整，當時亦意料不到新冠肺炎疫情出現，以及由此衍生的新經濟股股價近月升浪。他的最新看法是，進取的投資者可繼續捕捉新經濟股的賺錢機會，但從收息的角度出發，公用股也有投資價值，「即使本港公用股股價不一定上升，但假如你是希望收息、以穩陣為主，本港公用股的業務性質及商業模式具備抗跌力，因此仍然有投資價值」。

事實上，在半年結後，上周四起本港不少銀行已將半年期或以下的定存利率下調至1厘以下，黃栢寧表示，目前不論美國及本港的存款利息或銀行同業拆息均很低，假如公用股能夠維持每股派息，即使股價變動不大，亦有一定吸引力。房託方面，受疫情影響，目前本港商廈及商場租金的確存在短期壓力，後市要視乎控制疫情的情况，包括疫苗的進展，這些因素決定港府何時可以放寬甚至取消近月因應疫情所採取的限制措施。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
弦海162呎納米樓 叫租8500元
弦海162呎納米樓 叫租8500元
國安法實施後首周末 一手逼300宗
國安法實施後首周末 一手逼300宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療
貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療
科技內房內險 上周跑出
科技內房內險 上周跑出
美國資產有價 美元難大跌
美國資產有價 美元難大跌
法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展
法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展
物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
內房走多元化 續「孵化」新產業
內房走多元化 續「孵化」新產業
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」
分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」
利標預測零售市道 明年初才有望恢復
利標預測零售市道 明年初才有望恢復
中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%
中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%
鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席
鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席
同股不同權現灰色地帶 繞道增持永續特權 非規則原意
同股不同權現灰色地帶 繞道增持永續特權 非規則原意
香港建造商會靠科技招新血
香港建造商會靠科技招新血
微電流繪器官圖像 助推廉價檢查
微電流繪器官圖像 助推廉價檢查
產品走小型廉價路線
產品走小型廉價路線
張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔
張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔
李澄幸：投資環球股債 有助分散風險
李澄幸：投資環球股債 有助分散風險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171
金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171
張兆聰：推廉價電動車 吉利炒轉
張兆聰：推廉價電動車 吉利炒轉
蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸
蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸
謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
免佣月供基金 合投資初哥
免佣月供基金 合投資初哥
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
技術取勝：中壽處上升軌
技術取勝：中壽處上升軌
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
港若失金融中心地位 不符華利益
港若失金融中心地位 不符華利益
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
李順威：股巿步入政治市
李順威：股巿步入政治市
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
何國良：非銀行金融企業值得留意
何國良：非銀行金融企業值得留意
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
王弼：業績期近 美股難向上突破
王弼：業績期近 美股難向上突破
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
陳永傑：樓價本季料創新高
陳永傑：樓價本季料創新高
廖偉強：有人辭官 有人做官
廖偉強：有人辭官 有人做官
布少明：樓價租金背馳的啟示
布少明：樓價租金背馳的啟示
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
「液態黃金」回報勝預設投資策略
「液態黃金」回報勝預設投資策略