法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展

美國商務部長羅斯上周一宣布就港區國安法採取的行動，包括暫停提供出口許可證豁免及禁止出口國防設備與敏感科技到香港，當中以後者的影響較為重大及深遠，艾西亞上周二在媒體會議中回應記者提問時表示，應該從美國科技及軍事的層面，而不只是從經濟層面去分析這個熱門話題。

美制裁行動或只是開始 留意歐盟動向

美國政府在1992年本港回歸前已制定及實施《香港政策法》（Hong Kong Policy Act又稱《香港關係法》），該美國法律於本港1997年7月1日起回歸中國後在當地仍然適用。艾西亞分析，現在的問題是本港能否維持在《香港政策法》下的角色，意指中國可以繼續利用香港作為平台去得到部分的美國敏感科技，抑或此途徑會被美國政府堵截呢？

艾西亞認為，即使在港區國安法出台之前，美國遏制中國科技發展的意圖早已愈來愈強烈，這從中國電訊設備供應商華為面對的情况可見一斑。她續說，就對本港GDP貢獻而言，科技並非重大產業，作為核心產業的金融業及旅遊業並不在美國是次制裁名單之中，所以暫時影響有限，但港區國安法始終帶來不明朗因素；她又指出，科技對中國來說便重要得多，因為中國近年一直希望藉着科技發展來引領經濟增長。

雖然有分析指美國就港區國安法至今所採取的制裁行動「雷聲大、雨點小」，但艾西亞強調，應該注意的是，這可能只是制裁行動的開始，不宜太早下定論；而且歐盟暫時亦僅對港區國安法採取警告，要觀望會否就此有跟進行動。

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