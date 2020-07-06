貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療

明報記者 葉創成

貝萊德龐文博上周四接受專訪時透露，該行上周把美國及亞洲（日本除外）股市評級由超配下調至中性，當中在區內比較看好中國內地、台灣及韓國股市；另外，該行也將整體新興市場股市評級由中性下調至低配。上調評級方面，該行把日本股市評級由低配上調至中性，另予歐洲股市超配評級。整體而言，雖然該行目前仍然傾向投資風險資產，但傾向投資於信貸（Credit）多於股票（equity）。

兩大風險：疫情第二波 中美關係緊張

龐文博解釋，貝萊德上周對於全球股市的配置進行如此大規模的調動，事前經過深思熟慮，原因包括市場現存在全球新冠肺炎疫情再次擴散及中美關係緊張等兩大風險：「首先，新冠肺炎疫情會否出現第二波、第三波甚至第四波的爆發呢？雖然這並非我們所預測的基準情况，但有關風險仍不可忽視；第二，美國與中國的關係會否持續緊張呢？尤其是我們（美國）將在11月進行總統選舉，此前某些（反華）聲音可能會更加響亮，要注意的是，除了貿易及科技兩大領域外，兩國的緊張關係會否延續至其它層面呢？」

雖然面對上述兩大風險，但龐文博強調，考慮到增長潛力，在亞洲（日本除外）股市中，該行現仍比較看好中國股市，尤其是中資科技股及醫療股。

事實上，恒指今年以來仍下跌2816點或10%，惟主要受國際金融股及本地地產股弱勢拖累，中資科技股及醫療股期內表現強勁，中資科技股佔比逾三分之一的MSCI中國指數期內便上升7.15%，反映內地經濟近年轉型由科技推動增長的成果。龐文博分析，中資股今年以來表現強勢，的確具備基本因素支持，雖然內地今年初爆發新冠肺炎疫情，但由於當局及時採取措施成功遏制疫情，而經濟本身亦具備韌力及適應力，加上政府亦推出政策刺激經濟，因此經濟受疫情衝擊後快速復蘇，「我們認為內地本土經濟現已回復正常，可以說實現了V形反彈」。

內地經濟韌力強 疫後快速復蘇

內地將於下周四（16日）公布第二季GDP數據， 瑞銀上周發表報告，預料第二季內地實際社會消費品零售的同比跌幅從第一季的23%收窄至6%，而名義整體固定資產投資可能從此前的同比下跌16%轉為同比增長3%；出口同比跌幅可能從13%收窄至1%，而進口同比跌幅則可能從3%大幅擴大至14%，名義貿易順差較去年同期顯著擴大，同時服務貿易逆差繼續同比大幅收窄。從生產端來看，第二季工業生產可能從第一季的同比下跌8.7%轉為同比增長4.2%，同時服務業增加值同比跌幅可能收窄。上月30個大中城市房地產銷售面積由此前的同比下跌2%，轉為同比增長6%（見圖1），拉動房地產行業增加值走強。整體而言，瑞銀估計內地第二季實際GDP從第一季度的同比下跌6.8%轉為同比增長0.6%，與龐文博上述樂觀的分析一致。今年3月以來，環球經濟的確是「東邊亮西邊不亮」，在中國逐步走出疫情的同時，美國經濟卻備受疫情重擊，聯儲局於3月23日更要宣布無限量寬（QE）買債救市，而貝萊德早於4月已預測，今年底聯儲局資產負債表達10萬億美元，測中近月當局大幅擴表至的趨勢。

美聯儲年底料擴表至10萬億美元

龐文博在是次訪問中透露，該行現仍維持該預測，「聯儲局資產負債表今年底擴張至10萬億美元的話，與2月底約4萬億美元的比較，在10個月內便增加6萬億美元；作為比較，2008年9月14日雷曼破產引發金融海嘯後，之後6年聯儲局曾經開展三輪QE，但期內資產負債表規模僅增長3.5萬億美元，由此可見，今次擴表行動速度來得更快、規模來得更大（見圖2）。而且不止美聯儲，歐洲央行、英倫銀行及日本央行等全球主要央行均正在非常進取地擴張貨幣政策，可以說，目前是一個非比尋常的時期，全球央行正在進行政策革命（Policy Revolution）」。

龐文博指出，雖然由於內地疫情率先受控，近月中國人民銀行擴表比較克制，但全球其他央行大舉放水，當地政府債券孳息率已跌近零，甚至出現負值，有關資金亦會在全球流動尋找更佳的投資機會，包括流入經濟基本面較佳的中國，這可解釋何以中資科技股及醫療股期內表現如此強勁，預料這趨勢在下半年仍會持續：「一些我們原先以為在遙遠的未來才會出現的事情，因為是次疫情而提早出現在眼前，例如我目前在家工作接受你的訪問，很多人也像我一樣正在家工作，這當然會增加對資訊科技產品及服務的需求，有利科技股的盈利表現；至於醫療股，經過是次疫情後，不論香港、內地以至全球民眾料會更注重健康護理，有健康身體才能成就美好人生，這當然也會增加醫療產品及服務的需求」。

全球低息環境持續 利科技醫療股估值

「另外，由於全球央行進行政策革命，市場流動性非常充裕，投資者的風險胃納亦上升。即使全球不同科技股有不同經營模式及資本結構，但一些龍頭科技股在可見將來料持續賺取可觀現金流，這在長期低息環境下非常有吸引力，部分中資科技龍頭股便存在這樣的投資機會」。

[封面故事]