經濟

十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗

【明報專訊】港區國安法實施後首個周末，十大屋苑交投雖稍回落，但仍保持雙位數成交量。據中原統計，十大屋苑本周末錄得約10宗成交，較上周末15宗跌約33%，但交投量為連續6周處於雙位數水平，以龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄得最多成交，佔3宗。美聯統計則指，十大屋苑周末錄11宗成交，雖較上周末16宗減少三成，但仍連續21個周末錄得雙位數水平，其中太古城和天水圍嘉湖山莊各錄3宗。

太古城無升降機頂層3房

1430萬沽

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，以及美聯住宅部行政總裁布少明均表示，本月一手市場熱賣，搶去部分二手客源，使二手交投略為減慢。事實上，部分大型屋苑平價盤源日漸減少下，令部分購買力轉購質素較低的單位。市場消息指，太古城富天閣一個頂層單位，實用面積屬764方呎，3房1套間隔，由於位處頂層，並無升降機直達該層，住客需步行一層樓梯回家，以1430萬元沽出，實呎18,717元。同類單位為屋苑景天閣頂層單位，實用614方呎，曾於今年3月以1145萬元、即每實呎18,648元沽出，呎價與新成交相若。原業主1993年以370萬元購入，持貨27年，帳面賺1060萬元或逾2.8倍。

美孚新邨5日3成交

2房828萬易手

荔枝角美孚新邨本月首5日暫錄約3宗成交，平均實呎13,988元。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨8期百老匯街124號極高層A室，實用面積672方呎，2房間隔，望園景，以828萬元成交，實呎12,321元。原業主2014年11月以612萬元購入，持貨近6年，帳面獲利216萬元或約35%。另外，中原高級分區經理歐陽嘉俊表示，西環帝后華庭2座高層I室，實用面積519方呎，3房間隔，以1200萬元易手，實呎23,121元。原業主2015年10月以900萬元買入，帳面獲利300萬元或33%。

相關字詞﹕帝后華庭 美孚新邨 太古城 十大屋苑

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