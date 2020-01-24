國安法實施後首周末 一手逼300宗

連續兩周末維持300宗水平

新盤市場旺熱，令發展商加快推盤步伐。其中，會德豐（0020）發展的藍田KOKO HILLS日前就以折實平均實呎20,993元加推80伙；集團地產常務董事黃光耀指，新一批單位除扣景觀和樓層因素後屬原價加推，按折實價計市值為10.4億元；項目短期內或再加推單位，有機會本周末作首輪銷售。據市場消息指，項目過去3日累收約900票，以兩張價單共163個單位計，料超額認購約4.5倍。

KOKO HILLS三日收900票超額4.5倍

除了全新大盤外，部分項目的餘貨銷情亦提速。去年底推售、路勁（1098）在本港首個全資項目元朗錦田山水盈，本月首5日錄12宗一手成交，成交價由714.5萬至4014.5萬元不等，共套現1.56億元。據項目成交紀錄冊顯示，當中有4宗為本周末所錄得，包括位於1座12樓A室的3房單位，實用970方呎，採3房1套房連工作間間隔，設私人升降機大堂，以1345.7萬元成交，實呎13,873元。山水盈至今累售151伙，總套現逾17億元。

傲玟冰封一個月終開齋

豪宅新盤亦不乏承接。高銀集團負責銷售的何文田傲玟，冰封一個月後昨日終開齋，單位為3座9樓C室，實用面積934方呎，屬2房2套間隔，設私人升降機大堂，以2852.24萬元成交，實呎30,538元。買家採用90天成交作付款辦法。項目成交紀錄冊顯示，傲玟由去年11月至今，累錄21宗成交。另新世界（0017）清水灣傲瀧昨沽出一伙特色花園複式戶，位於E座G3室，實用面積2324方呎，4房間隔，連426方呎私人花園，成交價5622.8萬元，實呎24,194元。