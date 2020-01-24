弦海162呎納米樓 叫租8500元

御半山開放式8500元租 呎租34

此外，入伙在即的屯門御半山，暫錄約6宗預租成交，較早前就有250方呎的開放式單位以低見8500元租出，實用呎租34元。美聯助理區域經理蔡偉傑表示，除了開放式單位外，御半山最近錄得一宗1房預租個案，位於1A座中低層A室，實用面積312方呎，1房連開放式廚房間隔，單位業主早前叫價1.68萬元放租，經買賣雙方議價後，最終減價5800元或35%，以1.1萬元租出，實用呎租約35元。業主2018年6月以563萬元購入，租金回報約2.3厘。

海日灣II納米樓9000元租出

至於原訂關鍵日期為今年11月的大埔白石角海日灣II，提早5個月開始入伙，屬市場罕見。事實上，項目亦已陸續錄得租務成交。中原聯席營業董事周永健表示，現時錄得的租賃成交以細單位為主，其中開放式單位月租由9000元起。海日灣II6座低層C室，實用面積243方呎，採開放式連梗廚設計，以9000元租出，實用呎租約37元；業主去年5月366萬元購入，租金回報約2.9厘。