經濟

本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季

【明報專訊】雖然差餉物業估價署上月私宅售價指數升幅創逾一年最勁，但租金指數卻自去年8月起連跌9個月，累跌逾一成。本報統計，踏入第3季預計有11個主要新盤入伙，涉逾萬伙，是最少8年來按季最多。當中入伙新盤供應重鎮將軍澳日出康城，LP6和MALIBU兩盤共達3992伙，佔本季整體新供應近四成。有分析預料，經濟持續不景，租盤供應大增下，料租金持續受壓，而今年暑期亦難現傳統租賃旺季。

明報記者 張允亭

綜合本季11個主要新入伙盤，均集中於新界區，主要集中於將軍澳日出康城及新界西北，而本季入伙新盤單位較上季約2130伙急升3倍，是由於上季部分項目延至本季入伙，包括日出康城MALIBU及屯門掃管笏上源，令本季累計有5個涉逾千伙的大型屋苑入伙。其中涉1600伙的MALIBU快將入伙，目前已錄得預租成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑3B座高層D室，實用面積544方呎，2房間隔，業主早前叫價2.3萬元放租，經議價後，新近以1.7萬元租出，減幅為26%，實用呎租約31元。業主2018年3月783萬元購入，持貨逾2年，租金回報約2.6厘。預計今年9月入伙的同區LP6，亦有307方呎的1房單位正以1.3萬元招租，每呎叫租約42元。

康城兩盤佔近4000伙

至於新界西北入伙新盤數目居次，屯門及元朗共有5個新盤快將入伙，合共3242個單位。其中屬萬科（香港）在港首個獨資項目的屯門掃管笏上源、涉約1154伙，預計下月起收樓。美聯助理區域經理潘正道稱，上源現時已有小量單位招租，包括1A座中層A室，實用357方呎，1房連開放式廚房設計，每月叫租1.3萬元起，即每呎叫租約36元。至於屬於3房單位的5A座中層C室，實用698方呎，浴室特別採用乾濕分離獨立設計，單位正以2.1萬元放租，每呎叫租30元。

至於港島及九龍區，則分別有恒地（0012）主席李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯，以及新地（0016）南昌站匯璽III。其中，匯璽III將於本月起收樓，亦已有預租個案。中原分行首席分區營業經理黃家全表示，項目現時約有88個單位放租，271方呎的開放式單位每月叫租由1.5萬元起；暫時最貴的1214方呎4房單位則正以6萬元放租。

學者指未通關 內地生難撐租賃

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，現時樓價升但租金跌，主要由於疫情下旅客減少，令酒店與細單位直接競爭，導致租金受壓。以往租賃市場受惠於暑期旺季，但現時尚未通關，加上大專院校改以網上教學，內地生或其他海外留學生毋須來港上課，市場失去學生租客支撐及推高租金，故相信今年暑期難現傳統租賃旺季。莊太量又認為，位處市區的納米樓租賃市場尚可，但偏遠如新界納米樓抗跌力較低，而納米樓業主普遍資金實力較弱，面對租盤競爭，可能會將單位以更低價租出，間接推低整體租金水平。

相關字詞﹕入伙新盤 莊太量 日出康城 屯門 上源 匯璽iii

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