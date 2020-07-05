縣域崛起 內地城鎮化迎巨變

縣城佔內地城鎮化「半壁江山」

在中新社近日舉辦的「能源中國——中國未來五年」國事論壇上，中國城市規劃設計研究院原院長李曉江表示，當前中國城鎮化速度放緩迹象明顯，傳統的人口流動方向也有顯著改變。不僅新增農民工數量急劇下降到每年100萬至200萬人，農民工流動的方向也由以前從四川到長三角、珠三角等遠距離跨省流動，變為省內或本地內近距離流動。

他表示，過去15年間全部新增城鎮人口中約有一半以上並沒有進入大城市，而是向縣或縣級市集聚。這意味着縣級單元事實上成為中國城鎮化的「半壁江山」。

一邊是新增大學畢業生等受過良好教育的人持續向一線城市集中，一邊是農民工日益流向縣城，兩種趨勢相結合將使內地城鎮體系格局出現明顯分化。

有助提升民眾幸福感

一方面，一些城市快速擴張和另一些城市收縮將長期共存；另一方面，由於服務業更加依賴集聚效應，人口和其他生產要素將加速向中心城市及都市圈集聚，部分三四線城市人口增長緩慢或持續流出將成為常態。

縣城地位凸顯，對內地城鎮化進程而言影響深遠。

過去幾十年來，內地形成了依靠土地和基礎設施急劇擴張，高消耗、高碳排放的城市發展模式，背後代價巨大。不獨工業用地效率低下，大量存量建築空間閒置，寫字樓、商業用房和住宅也被過量開發。造成生活品質下降。

如果說大城市「木已成舟」，要扭轉這種「攤大餅」式的粗放型城市發展模式已無可能，那麼隨着縣和縣級市加速崛起，內地有望打破路徑依賴，走出一條城鎮化發展的新路。這不僅對內地經濟高質量發展有利，也能更好提升民眾幸福感。

此外，縣城在城鎮化格局中地位提升，意味着縣域經濟在內地經濟版圖中將愈發重要，縣城將成為內地今後公共服務的投資熱點。

縣域公共服務投資力度料加大

數據顯示，當前內地68%的小學教育和53%的初中教育都是由縣級單元承擔，這意味着中國未來人力資本水平將取決於縣級單元教育者。如果縣域教育、醫療等基本公共服務水平不能有效提升，內地整體物質資本、人力資本、社會發展等方方面面都會受到制約。

此前，發改委已下發專門文件，將圍繞環境衛生設施、市政公用設施等加快推進縣城補短板、強弱項。預計今後，內地將在縣域公共服務方面進一步加大投資力度。

[馮其十 神州新形勢]