私募CVC募資1900億 今年最多

據彭博社報道，美國私募基金CVC Capital Partners旗下第8隻旗艦基金，剛募資213億歐元（約1900.5億港元），創今年紀錄，比預算集資的175億歐元為多。是次募資所得，會用於投資歐美市場。在低息環境下，機構投資者紛紛為資金尋找出路，參與私募基金融資便是其中一途。

低息環境下 投資者尋回報

一眾機構投資者在盤算透過私募基金參與歐美市場，另一邊廂，正為參與阿根廷的政府債券投資違約問題而感到頭痛。當中貝萊德、Ashmore Group等就重組當地650億美元政府債務討價還價中，甚至明言否決阿根廷債權人委員會建議的重組方案。

儘管歐美市場或為機構投資者的重點，但是在投資者憂慮新一波疫情爆發而普遍回軟。當中英國富時100、法國CAC 40及德國DAX指數分別跌0.77%、0.84%及0.64%。在歐洲上市的第二大航空公司法荷航，旗下法航及地區航空公司Hop!要裁員6560人及1020人。飛機引擎製造商英國勞斯萊斯更正初步研究，發售新股或出售資產。疫情影響所及，亦連累非洲肯亞航空要國有化甚至裁員。