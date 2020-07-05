Wirecard事件衝擊德監管威望 無視假帳指控 反過來調查記者

資料來源：《金融時報》、路透社、彭博社

不少分析亦把WDI事件，與法國當局維護該國大型零售商佳喜樂超市集團（Casino）相提並論。沽空機構質疑上市企業財務造假，某程度上有助監管機構揭發企業問題。不過沽空機構針對歐洲企業發表負面報告，很可能令自己成為監管機構的調查目標。2015年12月，沽空機構渾水（Muddy Waters Research）發表報告，質疑佳喜樂股權的複雜結構，掩蓋了真正財務狀况，認為佳喜樂股價被嚴重高估，指其當時44歐元的股價只值6.91歐元，且槓桿風險極高。自2016年初起，法國金融市場管理局 （AMF）向渾水展開調查。

被指與法佳喜樂事件相似

AMF主席Robert Ophele在調查期間曾表示，可獲利益回報的人，不應被稱為「吹哨者」（Whistleblower），沒有人可未提供適當證據，公開說公司帳目造假。AMF至去年中才完成初部調查報告。法國傳媒當時稱，AMF懷疑渾水在佳喜樂事件存在「欺騙」（deception）。

直至去年底，AMF完成最終報告，認為毋須對任何一方作出正式起訴，並把調查中止。不過相關報告發表時，佳喜樂的母公司Rallye已申請破產保護。渾水當時稱，這是對其報告內容的有力證明。Rallye持有佳喜樂的51.7%股份，而Rallye又被Fonciere Euris、Finatis及Euris控制。全部公司由出身自法國官場的佳喜樂行政總裁Jean-Charles Naouri掌舵。

渾水創辦人布洛克（Carson Block）曾表示，歐洲對沽空的強力監管是無法理解的。他又以Wirecard事件為例，認為沽空機構寧可告發津巴布韋的一家機構貪腐，也不在德國舉報，因為根本無人關注。

渾水質疑歐強力監管沽空

成立於1999年的WDI，主要業務是替VISA、萬事達卡等支付機構處理交易。當這些支付機構的客戶在網上購物，WDI會從中處理，再轉帳給各個商戶，WDI從中抽佣。雖然自2008年以來，WDI屢傳帳目問題，但並未引起市場關注。它的股價由2008年的4歐元左右，一直飈升至2018年的193歐元歷史高位，市值曾超過240億歐元（以兩年前匯率計算約2184億港元），一度超越德國最大銀行德銀。

BaFin撐WDI禁投資者沽空

直至去年初，《金融時報》開始報道WDI在新加坡的帳目問題，之後WDI股票被大量沽空。BaFin當時只是調查《金融時報》是否操控市場，卻未有調查WDI的帳目，反而是新加坡警方搜查WDI在新加坡的辦公室，導致WDI在去年2月跌穿100歐元大關。為止住股價跌勢，BaFin禁止投資者在兩個月內賣空WDI，理由是WDI對德國具「經濟重要性」，其股價大跌會「嚴重威脅市場信心」。布洛克稱，假帳加上負債，WDI破產是可以預期的結果。渾水近年已甚少狙擊歐洲企業。

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