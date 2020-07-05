銀保監首公布38企業 入違規股東名單

遠大集團列違法違規股東名單

銀保監下一步會將建立恒常公開重大違法違規股東的機制，公布更多違法違規股東，並完善公開方式。違法違規股東名單，包括遠大醫藥（0512）母公司中國遠大集團。另外有多家內蒙古企業，或與2019年因出現信用風險問題被接管的包商銀行有關，不過名單沒有列出股東是涉及哪家銀行保險機構。

銀保監指出，名單上企業的違法違規項目，包括違規開展關聯交易或牟取不當利益、編製或者提供虛假材料、關聯股東持股超過一定比例未經行政許可、入股資金來源不符合監管規定、單一股東持股超過監管比例限制，以及實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

銀保監表示，未來將提高股東股權監管水平，加強對股東和資金來源的穿透監管，確保股東資質和資金來源合法合規，規範股權質押、股份轉讓等行為，完善關聯交易監管制度，督促銀行保險機構彌補公司治理漏洞，防止股東不當干預機構正常經營，以及加強銀行保險機構的股東股權管理責任，督促優選投資者。