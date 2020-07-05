緹山天價別墅傳撻訂 嘉里否認

本報翻查土地註冊處資料，在今年5月以3.7億元售出的2號別墅，由公司Phoenix Technology International Limited購入，註冊董事為法籍Bechara ep. Cressot Veronique Marie Jacqueline，購入時繳付1.11億元稅款。洋房實用5148方呎，連平台195方呎、花園1,901方呎及天台996方呎，呎價近7.2萬元。資料顯示，物業近日被註上「中止註冊」（REGISTRATION WITHHELD）。

資料顯示「中止註冊」 律師：未必告吹

本報曾就上述撻訂消息向發展商查詢，嘉里否認此事。律師江玉歡則表示，中止註冊並不代表交易中止或告吹，並指這可能與送交註冊文件不恰當或有錯誤有關，要退回文件給相關人士澄清。資料顯示，2號別墅買家在今年5月4日簽署臨時買賣合約時，並支付樓價5%（即1850萬元），並須在簽署臨時買賣合約後30天（即6月3日）內額外繳付樓價5%，即現時已繳付3700萬元，而買家須在簽署臨時買賣合約後90天內繳付餘額。