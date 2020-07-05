Sea To Sky次輪售逾半 發展商：換樓潮重現

有別於首輪銷售，SEA TO SKY次輪銷售只分兩組揀樓，A組為購買3房及4房買家揀樓時段，昨日早上即場抽籤，市場消息指，A組售出77伙，購買2房的B組買家，則在昨日下午2時起揀樓，該時段共售出112伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有一組買家購入2伙，分別為1個3房戶及1個2房單位，打算作自住用途，涉資額約2100萬元。

會德豐KOKO HILLS加推80伙

正當將軍澳日出康城SEA TO SKY熱賣之際，會德豐（0020）藍田KOKO HILLS 的銷售亦如箭在弦，發展商昨晚以原價加推80伙，實用由366至770方呎，由1房至3房連套房加工作間連洗手間間隔，主要位於第3座及5座，售價由1010.8萬至2128.3萬元，實呎由25,053至29,232元，平均實呎26,741元，若計算最高折扣21.5%後，折實售價由793.5萬至1670.8萬元，折實實呎由19,668至22,948元，折實平均實呎20,993元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日為KOKO HILLS示範單位對外開放的首個周末，預計兩日參觀人次2萬人，預計本周將落實以招標形式出售的4房戶招標詳情，而項目維持在本月中發售。市場消息指出，項目累收約600票，以首兩張價單共163伙計，超額認購約2.7倍。

嘉峯匯推206伙貨尾 暫售27伙

發展商推售新盤，帶動一手市場氣氛，多個新盤貨尾亦錄得成交，共售出60伙，其中嘉華（0173）啟德嘉峯匯早前亦加推178伙，並在昨日推售206伙，發展商指，昨日單日暫售出27伙，以1房及2房戶佔多。

另百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作發展的沙田九肚富豪．山峯，昨日以招標形式售出18號洋房，實用面積3026方呎，屬4房連4個套房間隔，連1450方呎花園及2個車位一併出售，成交價9471.38萬元，實呎3.13萬元，買家選用720日成交期。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯在過去6天內錄得4宗成交，套現逾3億元。