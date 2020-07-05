港資拓印度多遇「水土不服」

近年在港上市公司中，以小米（1810）的智能手機產品拓展印度最為成功，印度已成為小米最重要的海外市場。不過，原來不少香港上市公司，均在印度建立生意網絡，但受當地各邦文化、經濟差異大所制約，鮮有公司能全國經營。

除國泰航空（0293）積極開拓當地航線，匯控（0005）及渣打（2888）早已植根當地外，強如香港富商李嘉誠旗下的長和系旗下的和電國際，亦只能在印度十多個邦及地區經營，及後更以870億元出售當地業務，又因為與當地稅局有不同理解，長和系一度被追討392億元稅項。和記港口亦因為入場營運費太高，最終沒有投資印度。

電盈敗走 中電面對問題多

李嘉誠的兒子李澤楷為首的電訊盈科（0008），曾經於當地開拓Viu OTT平台，但面對激列競爭及難以開拓收入，規模難以增長至市場前列，因此在去年底撤出當地市場。此外，中電控股（0002）在印度經營哈格爾電廠，一度遇到燃料不足及供應品質惡劣問題，致2012年度出現營運及財務問題，仍需時解決。