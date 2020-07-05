抖音印度求解禁 稱數據無送中 邊境衝突後印禁59款中國Apps 包括TikTok

明報記者 歐陽偉昉

TikTok作為抖音的國際版，本身並不能在中國內地使用。路透報道指出，Kevin Mayer表示TikTok印度客戶資料是儲存於新加坡，該公司認為用戶私隱、印度的安全和主權相當重要，已有計劃在印度建立數據中心。TikTok亦承諾，在印度作出10億美元投資，已直接和間接僱用3500名員工。

有韓商參與 絕地求生可續營運

不過，消息人士指出，印度政府不太可能於短期內撤回禁令。印度是TikTok最大市場，佔全球20億次下載量中的30%。TikTok被禁後的48小時內，當地競爭對手Roposo新增了2200萬名用戶。此外，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述消息表示，印度資訊科技部門已決定不會容許華為參與印度5G發展計劃，不過最終仍等待總理莫迪的決定。另一方面，手機遊戲絕地求生（PUBG）由於騰訊（0700）只持有營運商部分股權 ，一家韓商持有餘下股份，因此仍可繼續營運，目前在印度有1.75億次下載。由於防疫封鎖措施，PUBG全球上半年收入高達13億美元，累計收入為30億美元。

彭博專欄作家Tim Culpan表示，過去中國以保護主義阻擋外國競爭者。不過當中國在其他市場增加外交和軍事影響力，中國企業在其他國家市場倒過來會被當地保護主義打擊。

避抵制潮 小米標明「印度製造」

中國科技企業，以小米（1810）在印度業務佔比較大，今年首季印度等海外市場的收入貢獻佔其一半，首次等同中國內地收入佔比，小米手機首季在印度的出貨量按年升3.06%至1010萬部，市佔率按年升0.6個百分點至31.2%，為印度市場龍頭手機商。此波抵制浪潮中，小米主打在印度設廠，說明產品是「印度製造」。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，暫時未見小米在印度的出貨下跌，是次禁令亦只限軟體為主，未有對小米股價構成影響。不過印度為小米的重要市場，若禁令涉及硬體品牌，將對股價帶來震盪。