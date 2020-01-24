陸振球：BNO可移民——無緣無故的愛？

大家認為，英國如此「眷顧」香港的BNO持有人，是出於「無緣無故的愛」，還是所謂因香港推出國安法而作出的「道義」之舉？筆者則有朋友覺得可能另有所圖。朋友表示，其實近年英國經濟疲憊不堪，既受脫歐困擾，再受疫情打擊，而更致命的是其人口老化，一看其人口金字塔，60歲及以上人口不少（見圖1），生產力受到壓抑，如能招攬香港BNO家庭，隨時可拉低人口年齡中位數，同時吸納資金。

英吸納港人有助改善經濟和人口老化

友報便曾作出統計，假設持有BNO港人及其子女，抵英後不能即時享受公共醫療及義務教育等服務、福利，一個4人家庭一年的基本生活開支要至少80.8萬港元、6年便要484.8萬港元，這既是支出，也可看成是推動英國經濟的資金。

如有關BNO家庭是住在香港的公屋，新移民來港也要數年才可申請公屋，大家又估計他們到了英國要多久才可申請公屋（如有的話）？如不能負擔而選擇不去英國，便等同形成篩選機制，變成只吸納有能力在當地租樓和買樓的家庭，一定程度利好當地樓巿。

朋友又指魔鬼可能在細節，是居英第6年才可申請入籍，而不是現在即可申請6年後可入英籍，到住了6年後是否能成功申請又或到時政策是否有變，又是另一回事。

魔鬼在細節 英無保證一定成功入籍

朋友又說，上述申請會否接受沒良民證的香港人也可以申請？之前不論任何原因，比方說在過去一年因社會運動被拉了，是否仍可獲良民證，而就算沒事沒幹，以後如打算申請良民證以BNO居英再申請入籍英國，便要小心不要參與可能會涉及刑事或牴觸國安法的活動，這對香港的穩定，反而可能有幫助。其實，打算移民英國，除了金錢也有極多因素要考慮，比如中西文化的差距能否適應，又如今回疫情，英最初竟曾考慮以「群體免疫」，即讓大部分國人染疫後產生抗體來應對，而之後其醫療系統的表現，大家又認為能否接受？

其實，遠的不說，近年不少港人計劃退休後遷往大灣區居住，也會考慮多種問題。統計處日前發表一份去年4至7月進行調查，成功訪問約1萬戶共2萬多名目標訪問對象，有關港人對「粵港澳大灣區生活意向的調查報告」，按調查結果推算，約有69.94萬名15歲或以上港人「有想過將來離開香港到其他地方生活」，佔所有15歲及以上者11.2%；當中有26.62萬人有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔整體38.1%。

該調查又顯示，屬45至54歲和55至64歲的年齡組別最有興趣到大灣區生活（見圖2），這個組別為最接近退休年齡，至於不打算到大灣區居住的香港受訪者，會在什麼條件改善後改變主意？原來最重要的是提供與香港相近的醫療服務（見圖3），而筆者就覺得，大灣區與香港的醫療差距，確有機會日漸拉近，至少真箇出現大型疫情時，在大灣區還可以較容易接受測試和提供價格合理的治療，遠遠好過今回疫情如身在英國的港人徬徨無助，而筆者有經營大灣區及海外物業的代理朋友，都傾向相信疫情過後大灣區樓巿會較英國更快復蘇。

其實，留在香港也好，移居大灣區也好，要移民英國也好，只要你有錢，如何生活都不成問題，比方說，就算你沒有BNO，有錢便也可申請投資移民英國，方法是先投資者簽證（TIER 1 INVESTOR VISA）、又名「黃金簽證」，而申請人須於英國金融行為監管局規管的投資銀行開立戶口，並投資不少於200萬英鎊於指定的基金或投資產品（注意：投資英國國債不屬可申請投資者簽證的指定投資產品），為期5年，其後便申請永久居留權，而投資金額愈大，愈快可申請永久居留。筆者有朋友常說：有錢便會有辦法，所以窮者要憂柴憂米，富者往往隨心所欲。不信，美國便曾有調查顯示，低收入者只有44%覺得很滿意和十分滿意現有生活，中等和高等收入則分別有66%和82%滿意自己的生活，而最高收入的top 1%收入的人上人，多達99%的很滿意和十分滿意自己的生活（見圖4）！以前香港人常被批評為只懂搵錢的「港豬」，但似乎當時的「港豬」比近年要進行「時代革命」的人快樂得多。

[陸振球 樓市解碼]