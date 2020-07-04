火炭近百萬呎工業地收9份標書

是次入標的發展商或財團大部分為港資財團，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、華置（0127）、華懋，另億京則伙信置（0083）、資策（0497）及泛海（0129）合資競投。美聯測量師行董事林子彬表示，中標者需撥出約15%用地興建涉及305個車位的公眾停車場，並在現有樓面上扣減，料有關因素將在出價上反映，加上目前的政治及經濟環境，預計入標發展商或財團出價會較審慎。

最高估值近38億 呎價4000元

一向主力發展工商物業的億京亦有入標投地，該集團總監楊柏軒表示，火炭已有一段時間沒推出官地，是次推售的地皮規模較大，伙拍信置、資策及泛海合資入標，若投得地皮，擬作貨倉、數據中心及工作室發展。被問及港區國安法會否對樓市帶來影響，楊氏回應指，疫情對經濟打擊，多於來自政治因素。

上述地皮面積約9.87萬方呎，最高可建樓面約93.85萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等，中標發展商須按照賣地條件所興建的公眾停車場。綜合業界估計，火炭工業皮估值21.4億至37.54億元，預計每方呎樓面地價約2280至4000元。