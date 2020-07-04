梁朝偉反對財團強拍高山道舊樓申請

上述強拍申請由新朗發展（實業）有限公司於5月18日入紙，涉及土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號，項目佔地1910方呎，現為一幢樓齡約62年物業，最新估值約1.125億元。其中一個由梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，今年3月底最新估值為839萬元。資料顯示，梁朝偉2013年透過金壤有限公司以1500萬元購入，換言之梁朝偉持貨7年後，該舖帳面貶值661萬元或44%。

兩月前估值低於7年前舖價四成

早前就有小業主提出反對的時限申請延期，有關申請於昨日審理，資料顯示，今次提出反對的，正是梁朝偉持有的金壤有限公司。資料顯示，新朗發展現持有該地盤約83%業權，目前只餘下3個舖位未成功收購，除梁朝偉持有的新柳街2A號地舖外，亦有麻將館「雞記」創立人林坤的家族成員持有的高山道26號地舖，該家族早於1961年以3.9萬元購入，雖然現時舖位價值大跌，但該舖最新估值1096萬元，仍較59年前購入價高出280倍。

新朗發展（實業）有限公司，該公司董事包括林小棠、林源森及顏煜奇，料為龐源集團或相關人士，該集團經營電子貿易起家，在深圳福田開設玩具批發市場、樂器城、惠州遠望科技城和通訊配件城等。