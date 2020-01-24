CCL按周跌近1.5% 4月最大跌幅

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報178.48點，按周跌1.46%，為4個月來最大跌幅，CCL連升2周後回軟，兼且跌幅明顯，反映市場普遍憂慮社會事件可能升級，有小業主趁樓價回升高位沽貨套現，樓價指數由連升轉為反覆向上，兼且短期波幅擴大，展望CCL走勢繼續反覆向上，CCL上升目標仍是190點，預期今年秋季可達到。至於港區國安法實施對樓價的影響，將於本月下旬公布的CCL開始反映。

星堤特色戶1655萬沽 9年蝕270萬

事實上，除CCL外，其餘所有樓價指數均見跌幅，其中中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.73點，按周跌1.75%；CCL（中小型單位）報179.33點，按周跌1.65%；CCL（大型單位）報174.03點，按周跌0.4%。

事實上，有個別內地背景業主在國安法實施前蝕讓沽貨。土地註冊處資料顯示，屯門掃管笏星堤2座一個複式單位，上月中以1655萬元連車位售出，實呎10,495元，原業主2011年以1772.3萬元一手購入單位，期後再以70萬元購入一個車位，持貨9年，帳面蝕187.3萬元，連同使費計實蝕約270萬元或近15%。該名業主以豐山有限公司名義作登記，董事姓曲，英文名以普通話拼音，料為具內地背景人士。

富景花園3房未補價586萬破頂

不過，新一期居屋本月起接受申請之際，市場再錄未補價居屋新高價成交。宏智物業客戶經理梁志青指出，小西灣居屋富景花園，一個實用592方呎的1座高層A室，3房間隔，實用面積592方呎，享海景，以586萬元未補地價易手，創屋苑未補地價新高，實呎9899元。豪宅方面，跑馬地禮頓山2座中層B室，3房1套間隔，實用1240方呎，以約5500萬元易手，實呎44,355元。原業主2000年1334萬元一手購入，持貨20年帳面獲利4166萬元，賺幅3.1倍。