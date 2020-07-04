一手昨錄5宗大額成交 涉逾2億

迎海複式6530萬售出

預計短期內推出大圍站1期項目的新世界（0017），同系西貢清水灣傲瀧，亦錄7月開齋成交，以5622.8萬元售出E座地下6室，實用2324方呎連花園、實呎2.41萬元。百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，過去5日更連錄3宗成交、套現逾2.1億元，最新以5068萬元連車位，售出2座7樓實用2107方呎A室，實呎2.4萬元。億京旗下已屆現樓的荃灣映日灣，本月亦首錄成交，以2267.2萬元售出1座35樓D室，屬實用985方呎連平台特色戶，實呎2.3萬元。

傲瀧連花園戶5623萬沽

市區及將軍澳方面，新地（0016）樓盤連錄兩宗成交，其中筲箕灣形薈，以772.8萬元售出2座3樓花園層D室，實用318方呎連平台，實呎2.43萬元。

另將軍澳晉海II，以1705.66萬元售出3A座55樓A室，實用856方呎連平台，實呎1.99萬元。