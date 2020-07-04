一手昨錄5宗大額成交 涉逾2億

【明報專訊】新盤市場聚焦藍田KOKO HILLS，新界一手特色戶和大單位餘貨持續獲承接，單日錄5宗成交、吸金近2.2億元；其中恒地（0012）牽頭馬鞍山迎海，2期迎海‧星灣第21座37及38樓A室、屬複式3房戶，實用2741方呎連平台，成交價6530萬元，實呎2.38萬元；另4期迎海‧駿岸以2500萬元，售出6座9樓實用1454方呎4房戶，呎價1.71萬元，兩成交涉總值9030萬元，為項目本月首錄成交。
迎海複式6530萬售出
預計短期內推出大圍站1期項目的新世界（0017），同系西貢清水灣傲瀧，亦錄7月開齋成交，以5622.8萬元售出E座地下6室，實用2324方呎連花園、實呎2.41萬元。百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，過去5日更連錄3宗成交、套現逾2.1億元，最新以5068萬元連車位，售出2座7樓實用2107方呎A室，實呎2.4萬元。億京旗下已屆現樓的荃灣映日灣，本月亦首錄成交，以2267.2萬元售出1座35樓D室，屬實用985方呎連平台特色戶，實呎2.3萬元。
傲瀧連花園戶5623萬沽
市區及將軍澳方面，新地（0016）樓盤連錄兩宗成交，其中筲箕灣形薈，以772.8萬元售出2座3樓花園層D室，實用318方呎連平台，實呎2.43萬元。
另將軍澳晉海II，以1705.66萬元售出3A座55樓A室，實用856方呎連平台，實呎1.99萬元。