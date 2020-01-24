KOKO HILLS首日收300票 超額近3倍 國安法實施後首新盤 最快下周開售

明報記者 黄逸沂、林可為

揭開下半年新盤戰序幕的KOKO HILLS，日前以折實平均實呎19,995元首推83伙，雖然呎價水平與何文田近年新入伙盤的二手呎價相若，亦比同區指標屋苑麗港城、滙景花園二手呎價高約三成，但收票反應仍算不俗。市場消息指，項目昨日收逾300票、超額2.6倍。

SEA TO SKY再收萬票

今次輪賣336伙

會德豐昨日首度對公眾開放設於尖沙嘴港威大廈的KOKO HILLS展銷廳和示範單位，會德豐地產常務董事黃光耀表示，展銷廳開放首3小時已收約100票，及錄約2000人次參觀，其中六成來自九龍東、三成來自港島、一成來自新界。黃續指，集團會視乎周末兩天的入票情况再考慮加推，料將以2房至3房戶為主，有輕微加價空間，最快下周開展首輪銷售，並擬加推4房及特色招標。

藝人陳煒參觀KOKO HILLS

此外，KOKO HILLS周四晚舉行「VIP PREVIEW」，有近2000人出席，電視女藝人、現居住於會德豐同系油塘PENINSULA EAST的陳煒，亦有到場參觀示範單位。市場另一大型新盤、長實旗下日出康城SEA TO SKY，繼上周六首輪銷售開紅盤後，今日將次輪發售的336伙，昨日下午3時截止認購登記，消息指出，過去6天收到逾1萬票，超額約29倍，入票人士主要屬首輪銷售向隅客、即市場俗稱的「復活票」。長實地產投資董事郭子威表示，本港經濟下半年料將有較明顯改善，加上低息環境持續，未來一年樓價有5%至10%上升空間。

御海灣最快下周上載樓書

至於短期內有機會出擊的全新樓盤，為新地（0016）屯門御海灣、兩期共提供669伙，間隔涵蓋開放式至3房戶，另設特色單位。市場預計，御海灣第1期短期內會上載樓書，最快本月內開價和首輪銷售。

另一方面，雖然一手豪宅成交活躍，但新地何文田天鑄1期，新錄一宗撻訂，單位為8座27樓D室，實用1576方呎，買家原於2018年11月以7005.92萬元購入，但新近終止交易，估計遭發展商沒收5%訂金、涉逾350萬元，料為本月首宗新盤撻訂個案。