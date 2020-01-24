波音747兩年後將停產

航空業不景氣 大型機加速淘汰

根據早時公布的財報，波音刪除了以往對747項目的一貫描述——「繼續評估747項目的可行性」。波音表示，按每月半架飛機的生產速度，747-8項目仍需持續兩年多，以履行對客戶的承諾。波音747機型目前僅餘15個未完成訂單，全部訂單均為貨機。

被喻為「空中女王」的波音747，於1970年投入使用，是全球首款寬體民航機。數十年來，它吸引到1571個訂單，在寬體飛機中僅次於波音777。不過近年航空公司傾向選用載客量及耗油量較少的客機，令747及其對手空巴A380需求疲弱。券商Jefferies估計，由於產量減少，波音一年僅生產6架747。自2016年以來，每生產一架747，波音就損失約4000萬美元。

有分析師預期，疫情將加快大型噴射機時代的終結，預料空巴A380很快也會停產。由於旅行需求預計要數年才能完全恢復，航空公司正淘汰老化和大型的客機，以節省開支。法航、漢莎及卡塔爾航空等，正考慮是否讓A380永遠停飛。A380推出以來，僅售出251架，整個項目不足以產生利潤。不過空巴稱，A380仍要飛行很多年。

（彭博社）

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