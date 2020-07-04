軟銀洗投資頹風 押中網上保險新股 股價較3月彈逾倍

軟銀在LMND去年4月的一輪3億美元融資領投，該公司當時估值為21億美元。完成IPO後，軟銀持有LMND的21.8%股份。IPO成功，加上軟銀的股票回購，刺激軟銀集團股價昨升至5778日圓，創去年7月以來高位，較今年3月低位反彈逾1倍。

前財長批美控疫「驚人地無能」

美國昨日國慶假期，美股休市。投資者憂慮美國疫情惡化，拖累歐洲股市下滑。美國前財長薩默斯（Larry Summers）批評，美國政府應對疫情「驚人地無能」，嚴重打擊美國的自信心和全球地位。昨公布的英國行業調查顯示，英國有更多工廠計劃裁員。根據行業組織Make UK的調查，約46%的製造商預期在未來6個月裁員，大幅高於5月調查的25%。

LMND創立於2015年，主要為租客與房東提供保險服務。有別於傳統保險公司透過經紀向客戶面對面銷售，它透過聊天機器人引導客戶完成投保。在詢問關於住址、生活狀况等問題後，其分析系統會給出每月保險的報價。它的管理層認為，LMND在計算風險方面具有技術優勢，可確保收取的保費，超過其所需支付的賠償額。細看LMND在招股書列出的遠大使命，就明白它如何吸引到軟銀創辦人孫正義的投資。

與優步一樣 LMND未獲盈利

它的願景是利用科技及社會影響力，成為全球最受歡迎的保險公司。它承諾要使保險變得「更令人愉悅，更實惠，更精確，更具有社會影響力」，其招股書出現的「愉悅（delightful，delight）」字眼，足足有34次。

它表示，主要客戶群是年輕人。70%投保客戶年齡低於35歲，90%首次投保。不過像優步、商用通訊軟件Slack等其他獲軟銀投資的上市公司一樣，LMND尚未獲得盈利。去年它的收入為6730萬美元，按年增長兩倍。不過去年虧損達1.085億美元，較前年的5290萬美元虧損顯著擴大。2020年第一季收入為2530萬美元，按年增長逾1倍，但虧損亦達到3650萬美元。

軟銀尋求中止與Wirecard關係

軟銀現正為其對WDI的投資善後。《華爾街日報》引述知情人士稱，軟銀正尋求中止與WDI去年建立的5年合作關係。這項合作協議要求軟銀將WDI作為數碼支付供應商，推廣給軟銀投資的眾多公司，並助其在日本和韓國發展業務。與此同時，知情人士稱，作為WDI主要貸款者的德銀，正考慮收購全部或部分WDI的銀行業務，並討論通過其他方法協助WDI，暫未有定案。《金融時報》稱，WDI的北美業務正尋求出售，希望吸引金融科技公司及支付機構的興趣，相關業務未受破產影響。

（綜合報道）

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