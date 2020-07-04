世茂上半年銷售升一成

首6月合約銷售額1104億人幣

小型內房方面，建業地產（0832）公布，首6個月累計合約銷售額約429.51億元，按年增加8.5%。單月6月份合約銷售額人民幣則按年減少0.9%，至135.77億元。當代置業（1107）首6個月累計合約銷售額約142.06億元，按年增加35.74%。單月6月合約銷售額為37.4億元，按年增加11.68%。

此外，寶龍地產（1238）公布，以40.8億元人民幣（約44.84億港元）奪得南京市玄武區地皮土地使用權，地皮總建築面積40.11萬平方米中約14.75萬平方米或36.8%，將持作投資之用。

寶龍昨午市公布買地後，股價午市急彈，全日勁升12.24%，收報5.41元；近期頻頻回購的中國恒大（3333）昨大升13.16%，三大藍籌內房碧桂園（2007）升3.8%、中海外（0688）升2%、潤地（1109）升2.53%。