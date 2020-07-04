康宏上訴得直 曹貴子資產遭凍結

上訴庭副庭長：曹料耗散資產

林官指出，康宏財務提交重要追討個案作為證據，卻被原訟庭視為與曹貴子耗散資產無關，在法律上有錯。同時，原訟庭認為，曹貴子捲入康宏案調查後，評估曹貴子可能出售康宏股份的風險有限，甚至不會對曹貴子的財務狀况有顯著變化，存在誤用法律的情况。他反而指出，曹貴子委任關連人士、代理人去對康宏行使控制權，不誠實地作連串複雜交易及詐騙康宏財務。

對於代表曹貴子的資深大律師提出，康宏財務投訴的連串交易，純為一時的不良交易，並質疑康宏太遲出手去凍結曹貴子資產的觀點，上訴庭認為不能接納。林官指出，該等交易在商業上對康宏財務構成問題，曹氏及其友好亦從中圖利，並可能反映曹氏耗散資產的真正風險。况且曹氏於2017年5月離港後曾售康宏股份，因此不能等閒視之及斷定對曹氏的財務狀况無甚影響。另英國上訴庭判例顯示，若有證據顯示資產會被耗散，甚至能夠凍結的資產有限，就算申請人出手較遲，法院亦應判凍結資產，林官相信，今次案件可能存在不公平地耗散資產的真正風險，所以判康宏財務上訴得直。