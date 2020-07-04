WeLab Bank：定存計劃已吸客逾千

定存年利率最高達4.5厘

GoSave是匯立銀行推出的定期存款產品，以「定存小巴」的概念包裝，當每有60人乘搭該定存小巴，小巴便會開出，即代表開始定期存款，其年利率最高能達4.5厘。該行指出，最初內地測試時，一星期都未必坐滿一架小巴，但現時每日有一至兩架小巴成功坐滿開出。

另外，由小米（1810）及尚乘集團合組的天星銀行，上月中正式開戶後，其替任行政總裁姚文松昨日透露，客戶量已較試業期間上升數倍，而應用程式的下載量達1.2萬次。姚文松續指出，除了活期存款外，不少客戶都有使用定期存款的服務。

天星銀行：客量較試業期升數倍

天星銀行由今天起推出私人貸款服務，客戶藉其應用程式能夠最快在5分鐘內完成申請至收取款項，年利率低至2.99厘。姚文松表示，藉着參考環聯和政府收入統計處等的大數據，天星銀行的系統能夠自動核對申請人的資料及狀况，令申請人能豁免住址以及入息證明。在不遞交證明的情况下，客戶最多可借24萬元或入息的6倍，貸款期最長60個月。姚文松指出，天星銀行能利用科技免卻客戶提交申請文件，並透過其風險評分模型作貸款審批，令風險管理仍然得到審慎評估，但成本未有因省去文件而增加，故此可以為客戶提供較優惠的價格。