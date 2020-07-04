娃哈哈傳來港上市 集資最多78億 Hygieia首掛跌46% 今年第二差新股

外電引消息人士指出，娃哈哈擬最多集資10億美元（約78億港元），最快將在明年上市，現時已經聘請顧問，惟最終上市地點未有決定。同日娃哈哈回覆內地傳媒，沒有上市相關計劃。根據內媒報道，曾為2010年胡潤百富榜中國首富、娃哈哈創辦人宗慶后早年曾多次表明無意上市，去年則稱「並非堅決反對上市計劃」。

另外，新加坡清潔服務供應商Hygieia Group（1650）昨日首掛潛水近五成，成今年首日表現第二差的新股。Hygieia前日於各大暗盤先飈後回，至首日掛牌開市後急速跌破招股價，最終收報0.134元，跌46%。每手8000股帳面蝕928元。

新加坡大馬新股走勢兩極

翻查資料，今年上市的新加坡、大馬新股走勢尤為兩極。如4月掛牌的馬來西亞眼鏡股MOG Holdings（1942），首掛插五成，暫為今年最差。但馬來西亞飼料分銷商Ritamix（1936）首日上市則急升近1.8倍，至今亦累計升逾4倍。而在GEM板掛牌的星洲餐飲股新加坡美食控股（8496），首掛升1.3倍。

金融街物業下周一掛牌 中間定價7.36元

下周一（7月6日）物管股金融街物業（1502）將掛牌，昨日於耀才暗盤飈26%。每手1000股計，帳面賺1990元。公司昨日公布，中間定價7.36元，公開發售超購錄得145倍，共計接獲8.7萬份認購申請。國際配售方面則超購19倍。一手中籤率20%，認購50手穩中一手。認購「頂頭槌飛」大戶共有78人，各獲配117手，按昨日暗盤價計帳面賺約23萬元。

仍有10新股正招股 維視生物上限定價

昨日7隻新股截止認購後，市場上仍有10隻新股正招股，惟孖展表現疲弱。較受歡迎的遊戲股祖龍娛樂（9990）統計3家券商孖展，也僅借出16億元，暫超購6.4倍。截飛的熱購新股中，昨日外電引消息指出，未賺錢生科股（B股）歐康維視生物（1477）上限定價14.66元。根據本報早前統計，歐康維視於8家券商共借出820億元孖展，相當於超購528倍。

下半年港股仍將迎來數隻生科股及新經濟股份。B股方面，最新生物製藥公司嘉和生物在6月底遞表，保薦人為高盛、摩根大通及傑富瑞。此外，外電昨日引消息稱，已遞表的內地網絡營銷公司優趣匯（UNQ）將最多集資1.5億美元（約為11.7億港元）。該股保薦人為中金公司。

明報記者