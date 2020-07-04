債券通開通3年 累計成交逾6萬億人幣

【明報專訊】債券通開通3周年，債券通公司披露，截至今年6月底，通過債券通入市的境外機構超過550家，帳戶數量達到2012個，覆蓋全球33個國家和地區。3年來累計成交量超過6萬億元（人民幣，下同），單日最高成交額為369億元。同時，債券通先後推動中國債券納入彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列。
人行推4招完善債券通
人民銀行副行長、外管局長潘功勝透過短片致祝辭時表示，為進一步完善債券通，人行將推出4項新舉措，包括進一步降低交易成本；適當延長交易服務平台的服務時間；與新的境外交易平台對接，拓寬服務的覆蓋範圍；以及進一步完善一級市場的服務質量。
工銀國際表示，債券通運行3周年取得豐碩成果，境外持有境內債券量從開通前的不足9000億元，上升至現時的超過2.4萬億人民幣。該行又指，目前，中國境內債市已經是全球第二大債券市場，不過外資持倉量僅佔2.6%，仍明顯低於國際水平。
同時，外資持倉結構仍高度集中在國債和政策性銀行債，對於信用債市場參與度很低。隨着債券通機制的不斷完善，境內債市在外資准入、託管、結算等方面都有進步，不過在於風險管理等對冲工具方面仍需要進一步提高，這也有助於進一步增加外資入市的吸引力。