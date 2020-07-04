債券通開通3年 累計成交逾6萬億人幣

人行推4招完善債券通

人民銀行副行長、外管局長潘功勝透過短片致祝辭時表示，為進一步完善債券通，人行將推出4項新舉措，包括進一步降低交易成本；適當延長交易服務平台的服務時間；與新的境外交易平台對接，拓寬服務的覆蓋範圍；以及進一步完善一級市場的服務質量。

工銀國際表示，債券通運行3周年取得豐碩成果，境外持有境內債券量從開通前的不足9000億元，上升至現時的超過2.4萬億人民幣。該行又指，目前，中國境內債市已經是全球第二大債券市場，不過外資持倉量僅佔2.6%，仍明顯低於國際水平。

同時，外資持倉結構仍高度集中在國債和政策性銀行債，對於信用債市場參與度很低。隨着債券通機制的不斷完善，境內債市在外資准入、託管、結算等方面都有進步，不過在於風險管理等對冲工具方面仍需要進一步提高，這也有助於進一步增加外資入市的吸引力。