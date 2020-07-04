諾基亞控聯想侵權申禁攻美

指聯想專利費開價遠低同業

彭博社引述法院文件指出，諾基亞認為聯想旗下ThinkPad、IdeaPad和Flex系列的電腦侵犯與H.264視頻壓縮行業標準有關的5項專利。諾基亞表示，曾提出以公平合理的條件授出專利許可，但是聯想「拒絕與諾基亞進行有意義的合作」，而「只是採取拖延策略」。

報道提到，諾基亞亦有授權微軟、松下及三星相關專利許可。諾基亞表示，提交仲裁前曾收到聯想的報價，惟遠低於其他公司所支付金額。報道提到，如果ITC同意就投訴展開調查，估計整個法律程序將需時15至18個月。

按聯想集團最新的財報，美洲為集團主要的收入來源地，去年度集團整體收入507.16億美元，美洲有161.75億美元，佔比32%，高於亞太區的22%及中國區的21%。

上月底交銀國際發布報告，維持聯想集團買入評級及5.8元目標價。該行估計，由於市場復蘇，聯想截至6月底的首季業務將呈現強勢。該行預計，由於規模和產品結構改善，該季個人電腦出貨量將按季增長21%。