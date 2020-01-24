中國服務業PMI逾10年高 連升兩月企穩擴張區

6月綜合PMI升至55.7 見9年半高

此前公布的6月財新中國製造業PMI提高0.5個百分點至51.2；兩大行業PMI雙雙上升，帶動6月財新中國綜合PMI提升1.2個百分點至55.7，亦錄得2010年12月以來的最高。

6月服務業新訂單指數錄得2010年9月以來最高，連續兩個月處於擴張範圍；新出口訂單指數輕微回升，自2月以來重回50以上。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長；新訂單總量繼續上升，為2011年2月以來最高，綜合新出口訂單總量降幅則收窄。

6月服務業企業繼續減少勞動力，服務業就業指數在50以下的衰退區間進一步下降；企業普遍表示，疫情繼續影響人手，部分企業稱有員工自願離職。

專家：就業問題仍是重中之重

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服務業衝擊大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復蘇趨勢。王喆指，就業問題仍是重中之重，6月製造業和服務業就業均有所收縮，解決就業問題既需要進一步推進復產復工，也有賴於政府推出更有針對性的救助紓困措施。