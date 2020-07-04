6月強積金人均賺6948元

6月港股基金大幅跑贏恒指，38隻港股基金平均升幅為7.92%，遠勝恒指在6月份的6.38%升幅。當中有3隻單月有逾一成回報，均是永明旗下的港股基金。另安聯強積金計劃、萬全強制性公積金計劃及宏利環球精選計劃的港股基金，單月回報更超過9%；上月僅友邦的中港基金跑輸恒指，錄得6.05%回報。

港股基金大幅跑贏恒指

其他分類方面，大中華股票基金在6月份升9.29%，回報最好，中國股票基金升5.4%，歐股基金升4.01%，美股基金升1.07%，環球股票基金升3.02%，環球債券基金升0.86%。只有日股基金及醫療保健股票基金下跌。

但以上半年計，港股基金仍跌7.37%，38隻港股基金中亦只有永明旗下的3隻基金錄得升幅，升不足1%；跌得最傷是信安的兩隻恒指基金，半年蝕13%。上半年全球經濟受壓，保本基金反映了抗壓力，上半年升4.8%，是所有強積金基金當中表現最好；亞太區債券及港元債券均升逾2%；股票當中僅美股基金累升1.23%，歐股基金累跌逾12%最差。