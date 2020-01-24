A股收復疫情失地 升破長降軌 成交再破萬億 外資兩日淨買入300億

明報記者 歐陽偉昉

滬深300指數昨日升1.9%至4419點，升穿2018年初牛市高位，今年至今累升7.89%，在全球主要指數中，僅次於納指。

昨日滬深股通淨流入131.94億元人民幣，兩日累計淨流入303億元人民幣。內地投資氣氛暢旺，截至周四，融資融券餘額升至1.19萬億元人民幣，是2015年底以來最多，反映內地投資者正加大槓桿。

恒指夜期回吐 低水187點

昨晚道指開市微升約100點，惟恒指夜期出現回吐，截至晚上約11時報25,186點，低水187點。

有基金負責人對本報表示，美國股票、石油市場上半年急跌，基金需從海外抽資保持流動性，惟外圍在3月見底後，資金相當充裕，因此在下半年開始配置A股市場。A股ETF近兩日得益於海外資金，有強勁淨流入。滬深300 ETF（3188）升2%，南方中國創業板ETF（3147）升1.9%，兩者均升穿52周高位。

騰訊美團續破頂 小米一年高

恒指昨日收報25,373點，升248點，近3日累升1072點，主板成交1640億元，港股通淨流入34.18億元，為一個月以來第二多，僅次於本周四（2日）。

國指收報10,243點，升1.85%，繼續跑贏恒指，首18隻升幅最多藍籌為中資或濠賭股，而137隻破頂股亦多為中資或科技股。恒指公司前日收市後公布恒指成分股下次檢討日期，染藍熱門美團點評（3690）再破頂急升6.86%，小米（1810）升4.9%至14.26元，創逾一年高。騰訊（0700）升1.16%至524.5元，再破頂。阿里（9988）升近3%至220.8元。中小型科技股再升，微盟（2013）升6.86%，眾安在線（6060）升15.99%。

恒指反向ETF淨流入破紀錄

恒指昨日收市比3月低位累升兩成，惟南方恒指兩倍反向ETF（7500）昨日淨流入8.1億元，創歷來最多。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，恒指升至上升通道頂部，或將出現整固，暫時受制於150天線的25,612點。他指資金已開始轉炒新經濟股第二梯隊，預料內險股仍有上升空間。