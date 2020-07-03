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新地官曉霓：疫下海外客視像租樓

【明報專訊】新地（0016）中半山堅道TOWNPLACE SOHO今年農曆新年後進行首階段招租，當時正值疫情最嚴峻時刻，發展商提供360度虛擬導覽示範單位服務，讓客人可透過視像通話，了解物業質素，首階段推出的50伙在2個月內全數租出。發展商現原價推出100伙招租，月租由2.3萬元起，呎租由75元起，目標於今年內全數293伙推出招租。

TOWNPLACE SOHO首輪歐美租客佔三成

新地Signature Homes總經理官曉霓接受本報訪問時表示，首階段招租的50伙以中低層為主，成交月租由2.2萬至6萬元，呎租介乎70至104元，平均租期1年。租客暫時本地客佔多，約佔40%，另來自歐美租客佔約30%，餘下租客則來自東南亞。她續指，TOWNPLACE SOHO第二階段推出招租的100伙，實用286方呎開放式戶，月租2.3萬元起，呎租80元，屬原價加推，僅因應樓層輕微調高月租叫價，並指堅道一帶已有4至5年未有新供應，首階段推出50伙時，已獲不少查詢。她期望，頂層特色戶租金有望挑戰區內新高。

次輪百伙月租2.3萬起

新地Signature Homes助理總經理李雪麗補充指，TOWNPLACE SOHO設有3層會所，佔地約1.6萬方呎，設施包括游泳池、健身室、燒烤場、共享工作空間等，另住客亦可同時享用TOWNPLACE KENNEDY TOWN的會所，合共3萬方呎的空間。集團特意成立Community Team，與住戶成為朋友，並提供多元化互動活動。

對於住宅租賃市况，官氏指，住宅租務需求一直存在，在今年2、3月本港疫情最嚴峻時期，集團仍接獲不少查詢，租客亦擔心外出會受感染，因此，集團推出360度虛擬導覽示範單位服務，讓租客了解物業質素。她指，香港是國際金融中心，海外或內地不少公司到港設立據點，因此她認為本港租賃市場前景仍樂觀。

明報記者 甘潔瑩

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