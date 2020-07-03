包玉剛女婿逾1.3億 承接張栢芝世紀大廈特色戶

土地註冊處資料顯示，上述中半山世紀大廈2座頂層特色戶，實用面積786方呎，上月以1.338億元連車位沽出，實呎48,026元，新買家為Watari Shinichiro，與包玉剛女婿渡伸一郎譯名相同，料為同一人。資料顯示，張柏芝早於2011年與謝霆鋒「分手」前以1.28億元購入，現成交價較9年前僅高580萬元，扣除釐印及代理佣金後，估計實蝕逾230萬元或近2%離場。

「四叔」外孫女婿6828萬購紅山半島

另土地註冊處顯示，恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基外孫女婿、已故新地（0012）創辦人郭得勝侄孫郭兆聰（Jonathan） ，上月以6828萬元購入大潭紅山半島棕櫚徑單號洋房，實用面積2623方呎，實呎26,031元。原業主2002年1820萬元入市，現帳面獲利5008萬元或2.75倍。

流浪班主7680萬購羅便臣道31號

此外，土地註冊處亦顯示，西半山羅便臣道31號高層A室，實用面積1986方呎，上月初以7680萬元成交，實呎38,671元，買家為本港足球隊標準流浪班主莫耀強及其妻子，二人需付樓價15%雙倍印花稅，涉1152萬元。原業主於2012年以5200萬元購入，現帳面獲利2480萬元或47%。