經濟

香港地產

包玉剛女婿逾1.3億 承接張栢芝世紀大廈特色戶

【明報專訊】部分業主將手上豪宅減價放售，隨即吸引名人家族入市，其中藝人張栢芝上月以1.338億元沽出中半山世紀大廈特色單位，最終由已故船王包玉剛女婿渡伸一郎以首置名義購入。

土地註冊處資料顯示，上述中半山世紀大廈2座頂層特色戶，實用面積786方呎，上月以1.338億元連車位沽出，實呎48,026元，新買家為Watari Shinichiro，與包玉剛女婿渡伸一郎譯名相同，料為同一人。資料顯示，張柏芝早於2011年與謝霆鋒「分手」前以1.28億元購入，現成交價較9年前僅高580萬元，扣除釐印及代理佣金後，估計實蝕逾230萬元或近2%離場。

「四叔」外孫女婿6828萬購紅山半島

另土地註冊處顯示，恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基外孫女婿、已故新地（0012）創辦人郭得勝侄孫郭兆聰（Jonathan） ，上月以6828萬元購入大潭紅山半島棕櫚徑單號洋房，實用面積2623方呎，實呎26,031元。原業主2002年1820萬元入市，現帳面獲利5008萬元或2.75倍。

流浪班主7680萬購羅便臣道31號

此外，土地註冊處亦顯示，西半山羅便臣道31號高層A室，實用面積1986方呎，上月初以7680萬元成交，實呎38,671元，買家為本港足球隊標準流浪班主莫耀強及其妻子，二人需付樓價15%雙倍印花稅，涉1152萬元。原業主於2012年以5200萬元購入，現帳面獲利2480萬元或47%。

相關字詞﹕標準流浪 莫耀強 羅便臣道31號 紅山半島 郭兆聰 渡伸一郎 包玉剛 張栢芝 世紀大廈

上 / 下一篇新聞

GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客
GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客
疫情下難生存 國際品牌撤離香港
疫情下難生存 國際品牌撤離香港
恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高
恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高
憧憬成交增行業併購 中資券商股做好
憧憬成交增行業併購 中資券商股做好
證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓
證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓
楊金隆事件後 前上市主管拒談補救行動
楊金隆事件後 前上市主管拒談補救行動
7新股今截飛 歐康超購528倍
7新股今截飛 歐康超購528倍
中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加
中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加
余偉文：利率低企 捍衛港元變容易
余偉文：利率低企 捍衛港元變容易
邱達昌：有線新聞須簡化轉型
邱達昌：有線新聞須簡化轉型
賈躍亭完成個人破產重組
賈躍亭完成個人破產重組
富力地產上半年銷售跌15％
富力地產上半年銷售跌15％
赤子城收購MICO　料收入將倍翻
赤子城收購MICO　料收入將倍翻
李澤楷旗下富衛完成收購大都會人壽
李澤楷旗下富衛完成收購大都會人壽
上汽斥19億入股神州租車
上汽斥19億入股神州租車
就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響
就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響
貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前
貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前
次季交付超預期 Tesla升9%創新高
次季交付超預期 Tesla升9%創新高
張兆聰：A股起動 投機買中信建投
張兆聰：A股起動 投機買中信建投
張宗永：國安法——對付港元狙擊手必殺技
張宗永：國安法——對付港元狙擊手必殺技
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆
盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆
劉思明：內險券商股受惠A股搶升
劉思明：內險券商股受惠A股搶升
周顯：搭枱跟老生詹吃飯
周顯：搭枱跟老生詹吃飯
湯文亮：香港會否出現移民潮？
湯文亮：香港會否出現移民潮？
疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點
疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點
KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成
KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成
峻源本月開齋 連沽2伙套逾億
峻源本月開齋 連沽2伙套逾億
名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂
名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂
新地官曉霓：疫下海外客視像租樓
新地官曉霓：疫下海外客視像租樓