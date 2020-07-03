名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂

藍馬集團持貨9年賺近4000萬

市場消息指，由藍馬集團持有的尖沙嘴名鑄頂層複式戶，單位實用面積1974方呎，屬3房3套間隔，客廳及睡房均享有開揚維港海景，最新以約1.38億元售出，實呎約6.98萬元，創屋苑新高呎價。原業主藍馬集團於2011年以約9875萬元購入，持貨9年帳面獲利3925萬元，升值近四成。

雅濤閣未補價實呎貴絕港島居屋

公營房屋方面，房委會最新公布，上月未補地價公屋及居屋錄得122宗成交，雖較5月全月237宗減少49%，但不乏高價成交。中原分行高級分行經理吳敬彰表示，香港仔雅濤閣1座中層F室，實用面積422方呎，2房間隔，上月中國安法消息傳出前，以610萬元易手，實呎14,455元，呎價創港島未補價居屋新高。原業主2017年6月470萬元未補價購入，持貨剛滿3年，轉手帳面賺140萬元或約30%。

同時，屯門居屋富健花園最新有3房單位以新高價535萬元易手。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，富健花園11座中層J室，實用面積592方呎，3房間隔，附有裝修，原業主早前叫價530萬元於未補地價市場放售，獲區外綠表客買家垂青，其後反價5萬元或近1%，最終以535萬元成交，實呎9037元，成交價創屋苑同類市場新高。原業主2016年約288萬元未補價購入上述單位，帳面獲利247萬元或86%。

另外，納米盤深水埗大埔道AVA 61，剛錄首宗二手成交。

AVA 61納米樓3年實蝕逾2萬

市場消息指，AVA 61中低層D室，實用面積150方呎，開放式間隔，以325萬元成交，實呎21,666元。原業主2017年7月以319.5萬元一手購入，持貨滿3年額印鬆綁沽出，雖然帳面賺5.5萬元或1.7%，若連同使費計，實蝕逾2萬元。