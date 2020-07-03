經濟

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峻源本月開齋 連沽2伙套逾億

【明報專訊】今明兩天將有5個新盤開展新一輪銷售、合共推出近640伙之際，市場昨日不乏大額成交，其中中信泰富馬鞍山峻源連售2伙、單日吸金1.15億元，為項目7月開齋成交；其中實用面積2678方呎另連平台、天台的1座21、22樓B室特色戶，成交價8298萬元、實呎3.09萬元，相關成交價屬項目次高紀錄；另1座8樓A室，實用面積1656方呎，成交價3260萬元、實呎1.96萬元。

除峻源外，多個新界一手盤亦錄成交，億京旗下大埔白石角海日灣II亦連沽兩伙，套現逾3458萬元；其中海日灣售出Court C第1座6樓C室，實用面積1067方呎 ，成交價1803.3萬元、實呎1.69萬元。另海日灣II以1654.87萬元，售出7座地下A室，實用面積1006方呎連648方呎花園、實呎1.64萬元。

龍譽3房3277萬沽 實呎3.6萬

部署開售屯門全新盤御海灣的新地（0016），同系已屆現樓的馬鞍山雲海，最新透過招標以1729.12萬元，售出Sandalwood Court第2座8樓A室，實用面積856方呎，成交價1729.12萬元、實呎2.02萬元。市區方面，市場聚焦即將開售的藍田KOKO HILLS，保利（0119）啟德現樓龍譽，錄7月首宗一手成交，為第2B座36樓F室，屬高座3房連儲物房間隔，實用面積909方呎，成交價3277.04萬元、實呎3.6萬元。

相關字詞﹕龍譽 雲海 海日灣II 海日灣 峻源

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