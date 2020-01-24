KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成

明報記者 歐陽慧恩、林可為

樓花期長約26個月的KOKO HILLS，一期提供413伙，首推單位戶型涵蓋1房至3房單位，實用366至770方呎不等，若買家選用120日即供付款計劃，及不選用發展商提供的二按，將可獲最高21.5%折扣，折實價787.2萬至1602.7萬元，折實實呎19,264至21,596元，其中25伙，即約三成單位即供折實價低於1000萬元，如買家採用建期付款，則最高折扣為16.5%，但仍有約23伙低於1000萬元。值得一提的是，建期付款與即供付款僅相距5%折扣。

首批三成單位折實低於千萬元

至於入場單位3座2樓C室，實用366方呎，折實787.2萬元起，折實實呎2.15萬元。會德豐地產常務董事黃光耀強調是次開價是「起動價」，折實計總市值8.9億元，加推單位具提價空間。

事實上，藍田一帶約30年來都未有全新盤開售，若要數到東九龍對上一次開售的大型全新樓盤，則要追溯至2018年12月、即本港樓市吹淡風時，信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙，首批折實平均實呎僅17,388元，是次KOKO HILLS首批折實均呎高約15%，並較鄰近二手指標屋苑滙景花園及麗港城，二手實呎約1.5萬元高約三成。值得留意的是，項目首批折實均呎，與同系樓齡約3年的何文田ONE HOMANTIN二手呎價水平相若。

會德豐地產主席梁志堅表示，KOKO HILLS較多中型單位，亦設上車單位，對銷情有信心，並認為港區國安法實施後，對市場有穩定作用，料下半年本港整體樓價將可錄得5%升幅。黃光耀表示，是次定價以何文田及啟德一帶物業作參考。

新地4盤推13伙餘貨 下周一招標

另外，新地（0016）旗下4個樓盤共推13個分層單位和洋房，下周一起招標，其中九龍站天璽推出4伙，包括皇鑽璽3個單位（現稱第21座3區），包括79樓 C、D室，及80樓C室，實用面積1091至2983方呎（屬連平台特色戶）；另天鑽璽（現稱第20座1區），招標單位為86樓A室，實用面積1481方呎。至於同系將軍澳天晉IIIA期，同期推出2幢洋房招標；而同樣位處將軍澳的海天晉，則推出3伙分層戶和洋房招標。另元朗錦田PARK YOHO Genova，同日推出4伙分層大宅招標。